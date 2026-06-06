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June 6 Rasi Phalalu: మేషం, కర్కాటక రాశి వారికి సూపర్.. మిథునం, మీన రాశి వారు ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 06, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:03 AM IST

Today Astrology June 6 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మరుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూన్ 6వ తేదీ శనివారం. పండితుల అంచనా ప్రకారం.. ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు లభిస్తాయి? ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

మేష రాశి: ఈరోజు మీకు ఎంతో కీలకమైనది, అన్ని పనులు అనుకూలంగా జరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు చేకూరుతాయి, శుభవార్తలు అందుతాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరగడమే కాకుండా, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది.  

Gemini2/5

మిథున రాశి:

మిథున రాశి: ఈరోజు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం ఉత్తమం. అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది. కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకపోవడం శ్రేయస్కరం.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో ప్రేమానురాగాలు పెరుగుతాయి, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు లభిస్తాయి.  

Aquarius4/5

కుంభ రాశి:

కుంభ రాశి: ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి.. పెద్దల సలహాలు పాటించడం తప్పనిసరి. ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం మంచిది, లేదంటే ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

Pisces5/5

మీన రాశి:

మీన రాశి: ఈరోజు కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆచితూచి ఆలోచించండి. పని ప్రదేశంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి, కొత్త పనులకు దూరంగా ఉండండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

TAGS:
Today Rasi Phalalu Telugu
daily horoscope telugu
Today Astrology Telugu
Rasi Phalalu Telugu
Neti Rasi Phalalu

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