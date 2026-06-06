/June 6 Rasi Phalalu: మేషం, కర్కాటక రాశి వారికి సూపర్.. మిథునం, మీన రాశి వారు ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి!

Today Astrology June 6 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మరుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూన్ 6వ తేదీ శనివారం. పండితుల అంచనా ప్రకారం.. ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు లభిస్తాయి? ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేష రాశి: ఈరోజు మీకు ఎంతో కీలకమైనది, అన్ని పనులు అనుకూలంగా జరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు చేకూరుతాయి, శుభవార్తలు అందుతాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరగడమే కాకుండా, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది.
మిథున రాశి: ఈరోజు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం ఉత్తమం. అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది. కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకపోవడం శ్రేయస్కరం.
కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో ప్రేమానురాగాలు పెరుగుతాయి, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు లభిస్తాయి.
కుంభ రాశి: ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి.. పెద్దల సలహాలు పాటించడం తప్పనిసరి. ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం మంచిది, లేదంటే ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి: ఈరోజు కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆచితూచి ఆలోచించండి. పని ప్రదేశంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి, కొత్త పనులకు దూరంగా ఉండండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)