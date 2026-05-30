Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Today Rasi Phalalu: నేటి రాశిఫలాలు (30 మే 2026).. శనివారం పౌర్ణమి వేళ ఏ రాశి వారికి అదృష్టం?

Today Rasi Phalalu: నేటి రాశిఫలాలు (30 మే 2026).. శనివారం పౌర్ణమి వేళ ఏ రాశి వారికి అదృష్టం?

Written ByRenuka Godugu
Published: May 30, 2026, 06:56 AM IST|Updated: May 30, 2026, 06:56 AM IST

Today Rasifal May 30 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 మే 30వ తేదీ, శనివారం, ప్రత్యేక పౌర్ణమి. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ రోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశివారు కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకూడదు? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం శ్రేయస్కరం. ఇతరుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచడానికి ప్రయత్నించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనుకోని ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది.  

Gemini2/5

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయి. నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆకస్మిక ధన లాభం ఉంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. ఈ రోజు పరిస్థితులు అదుపు త‌ప్పే అవకాశం ఉంది. ధన నష్టం వాటిల్లుతుంది. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.  

Virgo4/5

కన్య రాశి

కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న వ్యాపారాలు ఈరోజు అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తాయి. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. కన్యా రాశి వారు ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.  

Pisces5/5

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మామూలుగా ఉంటుంది. ఇతరుల గొడవల్లో తల దూర్చకుండా ఉండటం మంచిది. ఎటువంటి హామీలు తీసుకోకండి. పని ప్రదేశంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం ఉత్తమం.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Tags:
Today Rasifal
Today Rasi Phalalu in Telugu
daily horoscope telugu
Today Rasi Phalalu
telugu daily horoscope

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పంచాయితీ జరుగుతుండగానే ఊచకోత, తుపాకులతో కాల్చి, కత్తులతో నరికి ఆరుగురి దారుణహత్య!

పంచాయితీ జరుగుతుండగానే ఊచకోత, తుపాకులతో కాల్చి, కత్తులతో నరికి ఆరుగురి దారుణహత్య!

Karnataka Vijayapura Murder24 min ago
2

డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టిన బాలయ్య చిన్న కూతురు తేజస్విని.. స్టెప్స్‌కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా

balakrishna daughter36 min ago
3

ఆరెంజ్ క్యాప్‎తో కన్నీళ్లు దాచుకుంటూ...గ్రౌండ్‌లోనే వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన వైభవ్.. గుండ

Vaibhav Sooryavanshi41 min ago
4

రూ. 500 నోట్లపై ఆర్బీఐ బిగ్ అలర్ట్.. కీలక విషయం వెల్లడించిన రిజర్వ్ బ్యాంక్..!!

RBI fake 500 notes1 hr ago
5

తగ్గుతున్నపసిడి ధరలు.. నేడు మే 30వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఇవే..!!

Gold Price Today1 hr ago