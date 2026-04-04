English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Horoscope: మేష, వృషభ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే! ఈ రాశికి మాత్రం తీవ్రనష్టం! అది మీదేనా?

Daily Horoscope April 4 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం. 2026 ఏప్రిల్ 4 చైత్ర మాసం. వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. శనివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు రాశుల ఫలాలు ఎవరికి బాగుంటాయి? ఎవరు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరమే. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. అయితే మేష రాశి వారు ఈ రోజు కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆరోగ్యం పై కూడా తగిన జాగ్రత్త తీసుకోండి ఇతరులతో వాదనకు దిగకండి.   

2 /5

 వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. వృషభ రాశి వారు ఈరోజు కొత్త పనులు చేపడతారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి అవుతాయి. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది.   

3 /5

 వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. వృశ్చిక రాశి వారు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.  

4 /5

కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. మాట జాగ్రత్త. కుంభ రాశి వారు ఇతరులతో వాదనలకు దిగకుండా ఉండటమే మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో ఇబ్బంది పడతారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి.  

5 /5

మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించకుండా ఉండడమే మంచిది. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ధన నష్ట సూచన.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Next Gallery

