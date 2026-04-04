Horoscope: మేష, వృషభ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే! ఈ రాశికి మాత్రం తీవ్రనష్టం! అది మీదేనా?

Daily Horoscope April 4 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం. 2026 ఏప్రిల్ 4 చైత్ర మాసం. వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. శనివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు రాశుల ఫలాలు ఎవరికి బాగుంటాయి? ఎవరు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరమే. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. అయితే మేష రాశి వారు ఈ రోజు కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆరోగ్యం పై కూడా తగిన జాగ్రత్త తీసుకోండి ఇతరులతో వాదనకు దిగకండి.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. వృషభ రాశి వారు ఈరోజు కొత్త పనులు చేపడతారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి అవుతాయి. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. వృశ్చిక రాశి వారు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. మాట జాగ్రత్త. కుంభ రాశి వారు ఇతరులతో వాదనలకు దిగకుండా ఉండటమే మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో ఇబ్బంది పడతారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి.
మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించకుండా ఉండడమే మంచిది. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ధన నష్ట సూచన.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)