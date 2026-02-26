Daily Rasiphalalu: గురువారం రాశిఫలాలు.. ఒక్క నిర్ణయం మీ జీవితాన్ని మార్చొచ్చు.. జాగ్రత్త!

Today Rasiphalalu February 26 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు సంవత్సరం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం, ఫాల్గుణ మాసం. 2026 ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ గురువారం ప్రత్యేకం. ఈరోజు పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. వ్యాపారాలు జాగ్రత్తలు ఉండాలి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగదు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవడం బెస్ట్. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉండవచ్చు.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త. వ్యాపారాలు కొత్తగా ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. ఇతరులను అంత సులభంగా నమ్మకపోవడమే మేలు. పెద్దల నిర్ణయం మేరకు నడుచుకోవడం బెస్ట్ . కొత్త పనులు ఈరోజు ప్రారంభించకండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు కాస్త మిశ్రమంగానే ఉండవచ్చు. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. తద్వారా పనులు పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది ఆ ఆశతోచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి కొత్త పనులు ప్రారంభించబడి ప్రయాణాలు కూడా మారడం మంచిది . వ్యాపారుల విషయంలో జాగ్రత్త కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు హాయిగా సాగిపోతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రదర్శన ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారాలు కూడా బాగా కలిసి వస్తాయి.
కుంభ రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. కొత్త పానులు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. కుంభరాశి వారు ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. కొత్త బిజినెస్ జోలికి వెళ్ళకూడదు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)