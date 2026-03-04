English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rasiphalalu Today: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం తలుపుతట్టి మరీ కలిసివచ్చేది ఎవరికంటే?

Rasiphalalu Today: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం తలుపుతట్టి మరీ కలిసివచ్చేది ఎవరికంటే?

Today Rasiphalalu March 4 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 4వ తేదీ బుధవారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు వ్యాపారాలు ఎవరికి బాగా కలిసి వస్తాయి? ఏ రాశులకు ఈరోజు అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. మేషరాశి వారు ఈరోజు స్నేహితులను కలిసే అవకాశం ఉంది. అయితే వారి మాట దూకుడు వల్ల గొడవలకు దారి తీసే అవకాశం కూడా ఉంది.   

2 /5

 వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి జయించడానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపారస్తులు కూడా ఈరోజు జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. వృషభరాశి వారు ఈరోజు కాస్త కుటుంబంతో సమయం కేటాయించడం మంచిది.  

3 /5

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు పెండింగ్లో ఉన్నవి కూడా పూర్తవుతాయి. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు కూడా కాస్త ఉపశమనం.   

4 /5

 సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు విజయం వరిస్తుంది. అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక అవకాశం లభించే ఛాన్స్‌ ఉంది. స్నేహితులతో ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంది. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో శుభప్రదమైన రోజు ఆనందంగా సాగిపోతుంది.  

5 /5

మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమమే. వ్యాపారులు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కాస్త ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. కుటుంబంలో గొడవలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

