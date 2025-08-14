School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు.. నేడు ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు‌..!

School Holidays Due To Heavy Rains: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. కుండపోత వర్షాలు నమోదు పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో కుండపోత వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ సందర్భంగా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ప్రధానంగా పలు జిల్లాల్లో అన్ని స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించాయి తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
గత కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పలు జిల్లాలో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించాయి. ఇక జిహెచ్ఎంసి పరిధిలోని అన్ని పబ్లిక్, ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు హాఫ్ డే స్కూల్స్ నడుస్తున్నాయి. మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరుసగా 5 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. 13 14 ఆగస్టు 15వ తేదీ స్వాతంత్ర దినోత్సవం, ఆగస్టు 16వ తేదీ కృష్ణాష్టమి, మరుసటి 17 తేదీ ఆదివారం ఇలా వరుసగా ఐదు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు వచ్చాయి.
అయితే నేడు తెలంగాణలో జగిత్యాల, హనుమకొండ, జనగామ, మహబూబాబాద్, యాదాద్రి, వరంగల్, సంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మంచిర్యాల, వికారాబాద్, మెదక్ జిల్లాలో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. ఇక ఈ ఆదేశాల మేరకు స్కూల్ యాజమాన్యాలు కూడా తప్పకుండా పాటించాలని డీఈఓ హెచ్చరించారు.
మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు, బాపట్ల, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో కూడా స్కూలుకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఇక ఎడతెరిపి లేకుండా కూస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఏపీ తెలంగాణలో పలు జిల్లాలో రెడ్ అలెర్ట్ కూడా జారీ చేశారు. ప్రధానంగా ఖమ్మం, భద్రాది, ములుగు, భూపాల పల్లి, యాదాద్రి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్ అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోనసీమ, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, అల్లూరి, కృష్ణ, ప్రకాశం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మిగతా జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
నిన్న కురిసిన వర్షానికి బాపట్ల చుండూరులో 27 సెంటీమీటర్లు, గుంటూరు చేబ్రోలులో 23, దుగ్గిరాల 22.5, తాడికొండలో 22.5, మంగళగిరి 19 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది .ఎన్టీఆర్, నందిగామ జిల్లాలో 13 వర్షపాతం నమోదయింది. నేడు కూడా అర్ధరాత్రి నుంచే హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా కూడా వర్షం కురుస్తోంది.