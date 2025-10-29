Today School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈరోజు కేవలం ఆ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు సెలవు..!

School Holiday
అంధ్రప్రదేశ్లో Cyclone Montha ప్రభావం కొనసాగుతోంది. తీర ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు విస్తరిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో నేడు అక్టోబర్ 29న పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. గత కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు తీవ్రంగా కురుస్తుండడంతో రోడ్లు జలమయం కావడం..ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగడం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తున్నాయి.
సైక్లోన్ మోంతా వల్ల ముఖ్యంగా విశాఖ, గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో వాతావరణం చాలా ప్రతికూలంగా మారింది. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ఇప్పటికే రెడ్ అలర్ట్, ఆరెంజ్ అలర్ట్లు ప్రకటించింది. తీర ప్రాంత ప్రజలు సముద్రానికి దగ్గరగా వెళ్లవద్దని, అవసరం లేకుండా ఇంటి బయటకు రావద్దని సూచించింది.
ఇక తిరుపతి జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఈరోజు వర్ష ప్రభావం తగ్గగా. అక్కడ కొన్ని చోట్ల స్కూల్ యధావిధిగా జరగనున్నాయి. ముఖ్యంగా తిరుపతి నగరంలో కూడా ఈరోజు స్కూల్ ఉన్నాయి అని ప్రకటించారు స్కూల్ యాజమాన్యం. కావున ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కొన్ని చోట్ల మాత్రమే సెలవు ప్రకటించారు..
విజయనగరం, మన్యం, అనకాపల్లి, అల్లూరి, విశాఖపట్నం, కొన్నసీమ, టి.జి., పి.జి., ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, పాళ్నాడు, కడప, నెల్లూరు
కాకినాడ జిల్లాలో వాతావరణ పరిస్థితులు మరింత తీవ్రంగా ఉండటంతో అక్కడి విద్యాసంస్థలకు అక్టోబర్ 31 వరకు సెలవులు కొనసాగుతాయి. నెల్లూరు, అనకాపల్లి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లోని కాలేజీలకు కూడా నేడు సెలవులు ఉన్నాయి
ప్రభుత్వం, జిల్లా అధికారులు సైక్లోన్ పరిస్థితిని క్షణక్షణం పరిశీలిస్తున్నారు. విపత్తు నిర్వహణ సిబ్బందిని కూడా సిద్ధంగా ఉంచారు. ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడితే వెంటనే సహాయం చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.