Today Silver Price: శాంతి చర్చలు ఫెయిల్..వెండి ధరల్లో భారీ ట్విస్ట్..ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఆదివారం సిల్వర్ రేట్స్ ఇవే..!!

Today Silver Price: ప్రపంచ మార్కెట్లను ఒక్కసారిగా ఉత్కంఠకు గురిచేసిన అమెరికా ఇరాన్ చర్చలు విఫలమయ్యాయన్న వార్తలు.. కమోడిటీ మార్కెట్లను మరోసారి కుదిపేసాయి. ముఖ్యంగా వెండి ధరలు ఈ అనిశ్చితి ప్రభావాన్ని ఎదుర్కుంటున్నాయి. ఓ వైపు యుద్ధ భయం.. మరోవైపు ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు.. ఈ రెండూ కూడా వెండి ధరలను ఊగిసలాడించేలా చేస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఆదివారం నాడు వెండి ధరలు చూసినట్లయితే ఆల్ టైం రికార్డు నుంచి భారీగా తగ్గాయనే చెప్పాలి. కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ. 2,43,087 పలుకుతోంది. జనవరిలో రూ. 4లక్షల వరకు ఉంది. అంటే దాదాపు రెండున్న ర లక్షలు తగ్గాయని చెప్పాలి. అయితే వెండి ధరలు కొద్దిగా కోలుకుంటున్నట్లు కనిపించినా.. ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో స్థిరపడలేదనే చెప్పాలి.
అమెరికా ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు విఫలమవ్వడం.. అంటే యుద్ధం భయం మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ వార్త మార్కెట్లో తీవ్ర భయాందోళనలను పెంచేసింది. సాధారణంగా ఇలాంటి సమయాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతాయి. కానీ ఈ సారి పరిస్థితి కొంచెం భిన్నంగానే ఉంది. దీనికి కారణం చమురు ధరలు పెరగడం, డాలర్ బలపడటం, బాండ్ యిల్డ్స్ పెరగడమని చెప్పాలి.
వెండి ధరలు ఎందుకు ఒత్తిడిలో ఉన్నాయంటే.. చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతోంది. దీంతో అమెరికా వడ్డీ రేట్లు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు బాండ్స్, డాలర్ వైపు మళ్లుతున్నారు. దీంతో వెండి మార్కెట్లో నుంచి కొంతమంది ఇన్వెస్టర్లు బయటకు వెళ్తున్నారు. ఫలితంగా వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలుతున్నాయి.
ప్రస్తుత ట్రెండ్ ను చూస్తే.. వెండి ధరలు ఇప్పటికే ఆల్ టైమ్ హై నుంచి దాదాపు 40శాతం వరకు కరెక్ట్ అయ్యింది. ఇంకా షార్ట్ టర్మ్ రూ. 2.2 లక్షల వరకు పడిపోయే ఛాన్స్ ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు సైతం అంచనా వేస్తున్నాయి. అంటే ప్రస్తుతం రూ. 2.43 లక్షలకు దగ్గరగా ఉన్న వెండి ధరలు కొద్ది రోజుల్లోనే రూ. 2.20లక్షలకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
యుద్ధం ఒకవేళ మరోసారి భగ్గమంటే మాత్రం సేఫ్ హేవన్ డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతుంది. అంటే వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగిసిపడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మొదటి పడిపోయినప్పటీకి.. రానున్న రోజుల్లో భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని బులియన్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.