  • Silver Rate Today: వెండి భారీ పతనం.. రూ. 4 లక్షల నుంచి రూ. 2.43 లక్షలకు.. నేటి తాజా ధరలు ఇవే..!!

Silver Rate Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో యుద్ధ మేఘాల మధ్య నేడు శనివారం  ఏప్రిల్ 11  2026  వెండి ధరలు తీవ్రమైన ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. జనవరిలో రికార్డు స్థాయిలను తాకిన ధరలు ఇప్పుడు భారీగా కరెక్ట్ అవుతుండటం గమనార్హం. వెండి ధరలు ఏకంగా 4 లక్షల నుంచి 2లక్షలకు దిగి వచ్చింది. వెండి ప్రియులకు ఇది సువర్ణావకాశమని చెప్పాలి. 
 
నేడు ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 2,43,087 పలుకుతోంది. జనవరి నెలలో రూ. 4 లక్షల మార్కును తాకిన వెండి, ఇప్పుడు ఏకంగా 40 శాతం తక్కువ ధరకే లభిస్తుండటం గమనార్హం. పాకిస్థాన్‌లో శాంతి చర్చల వార్తలతో ధరలు స్వల్పంగా ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాయి.

ఇరాన్ హోర్ముజ్ జలసంధిపై పట్టు బిగించడంతో నౌకాయానం స్తంభించింది. గత 24 గంటల్లో కేవలం 10 నౌకలు మాత్రమే ఆ మార్గం గుండా వెళ్ళాయంటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల చమురు ధరలు ఎగబాకి ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి పెరిగింది.  

పాకిస్థాన్‌లో శాంతి చర్చలు.. ట్రంప్ వార్నింగ్! యుద్ధానికి ముగింపు పలకడానికి అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధులు పాకిస్థాన్‌లో చర్చలు జరపనున్నారు. అయితే,  చర్చలు విఫలమైతే దాడులు తప్పవు  అని ట్రంప్ హెచ్చరించడంతో మార్కెట్లలో అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. ఈ చర్చల ఫలితంపైనే రేపటి ధరలు ఆధారపడి ఉన్నాయి.  

 మళ్ళీ రికార్డులు బద్దలవుతాయా? ప్రస్తుతానికి ధరలు తగ్గినట్టు కనిపిస్తున్నా, ఇవి ఎక్కువ కాలం ఉండకపోవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అజయ్ కేడియా వంటి నిపుణుల అంచనా ప్రకారం.. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు సర్దుబాటు అయిన తర్వాత బంగారం, వెండి మళ్ళీ తమ పాత రికార్డులను బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉంది.  

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

