Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆ రాశుల వారు కొత్త పనులు మొదలు పెట్టొద్దు, మిథున, కర్కాటక రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!

Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆ రాశుల వారు కొత్త పనులు మొదలు పెట్టొద్దు, మిథున, కర్కాటక రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 14, 2026, 06:42 AM IST|Updated: May 14, 2026, 06:42 AM IST

Today Astrology May 14 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరా భవనామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 మే 14వ తేదీ గురువారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 

Aries1/5

మేషరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంటుంది. పెద్దలు సూచనతో నడుచుకోవడం మంచిది. కీలక విషయాల్లో జాగ్రత్త. వ్యాపారాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.   

Gemini2/5

 మిథున రాశి వారికి రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా బాగుంటుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.   

Cancer3/5

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు బంధుమిత్రులతో హాయిగా గడిపే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా ట్రిప్ వేస్తారు.   

Leo4/5

 సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. పనులు ప్రారంభించకండి. ఈరోజు ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. సింహరాశి వారు కోపం తగ్గించుకోవాలి. స్ట్రెస్ కూడా తగ్గించుకోవడం బెట్టర్.   

Aquarius5/5

 కుంభరాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. అయితే విరుద్ధమైన పనులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Tags:
Today Rasi Phalalu
Telugu Horoscope May 14 2026
daily astrology telugu
May 14 Horoscope Today
Today Jathakam Telugu

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నేడే ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం.. 25 ప్రాజెక్టులకు గ్రీన్‌సిగ్నల్ ఇవ్వనున్న ప్రభుత్వం

నేడే ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం.. 25 ప్రాజెక్టులకు గ్రీన్‌సిగ్నల్ ఇవ్వనున్న ప్రభుత్వం

AP Cabinet Meeting10 min ago
2

సామాన్యుడిపై మరింత భారం.. లీటర్‌పై 2 రూపాయలు పెరిగిన అమూల్, మదర్ డెయిరీ పాల ధరలు 

Milk Prices Hike36 min ago
3

Budha Gochar: త్వరలో బుధుడి అస్తమయం.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని జాక్ పాట్..

Budha Gochar1 hr ago
4

విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ సెంచరీ.. కోల్‌కతాపై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఘన విజయం

IPL 20261 hr ago
5

దేవాలయాలకు వెళ్లినపుడు గంట మోగించడం సహా అందరు చేసే అతి పెద్ద తప్పులు ఇవే.. !

Temple Gangta Rules1 hr ago