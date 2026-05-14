/Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆ రాశుల వారు కొత్త పనులు మొదలు పెట్టొద్దు, మిథున, కర్కాటక రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!

Today Astrology May 14 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరా భవనామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 మే 14వ తేదీ గురువారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేషరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంటుంది. పెద్దలు సూచనతో నడుచుకోవడం మంచిది. కీలక విషయాల్లో జాగ్రత్త. వ్యాపారాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
మిథున రాశి వారికి రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా బాగుంటుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు బంధుమిత్రులతో హాయిగా గడిపే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా ట్రిప్ వేస్తారు.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. పనులు ప్రారంభించకండి. ఈరోజు ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. సింహరాశి వారు కోపం తగ్గించుకోవాలి. స్ట్రెస్ కూడా తగ్గించుకోవడం బెట్టర్.
కుంభరాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. అయితే విరుద్ధమైన పనులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)