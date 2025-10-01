Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మహర్నవమి లక్కీ రాశులు ఎవరో తెలుసా?

Today Horoscope October 1st Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం ఆశ్వీయుజ మాసం, శరత్ ఋతువు దక్షిణాయనం. 2025 అక్టోబర్ 1వ తేదీ బుధవారం మహర్నవి ప్రత్యేకం.. ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశికి కాస్త ఇబ్బందుల తప్పవు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే వ్యాపారులు కూడా ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించడం వల్ల అప్పుల నుంచి కూడా బయటపడే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఎంతో శుభకరంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. అంతే కాదు పాజిటివ్గా సాగుతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఏ పనులు చేసిన సమయానికి పూర్తవుతాయి. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. అంతే కాదు బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈరోజు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు వ్యాపారస్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు.
సింహరాశి.. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. త్వరగా కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉంటే పరిస్థితులు సద్ధుమణుగుతాయి. కొత్త ఆలోచనలు చేస్తారు. పరిస్థితులకు తగిన విధంగా నడుచుకోండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారికి రోజు పాజిటివ్గా సాగుతుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. ఏ పని ప్రారంభించిన పూర్తవుతుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఒక శుభకరమైన వార్త కూడా వింటారు. ఖర్చులపై కాస్త జాగ్రత్త వహించండి.
మీన రాశి.. మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విషయాలు కలిసి వస్తాయి. దూరప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. స్నేహితులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)