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నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ 2 రాశుల వారు కొత్త పనులు అస్సలు ప్రారంభించవద్దు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 16, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:04 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనమ సంవత్సరం, భాద్రపద మాసం, వర్షాలతో దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ బుధవారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈరోజు ఏ రాశుల వారు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? ఏ రాశి వారు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

మేష రాశి: ఈరోజు మీకు అన్ని విధాలా శుభకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది, బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయం గడుపుతారు. అనుకోని ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది మరియు ఆధ్యాత్మికంగా విజయం లభిస్తుంది.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి:

వృషభ రాశి: ఈరోజు మీకు కూడా శుభకరంగానే ఉంటుంది. ఏదైనా శుభవార్త వింటారు, బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. కొత్త ప్రయాణాలు చేస్తారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం వల్ల ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. విద్యార్థులకు కూడా ఇది మంచి రోజు.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. దూర ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందించవచ్చు, కానీ కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్నందున ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది.  

Aquarius4/5

కుంభ రాశి:

కుంభ రాశి: ఈరోజు మీకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రయాణాలు చేస్తారు. మీరు చేపట్టిన కొత్త పనుల వల్ల ఉన్నత స్థానాల్లో ప్రశంసలు పొందుతారు, తద్వారా సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.  

Pisces5/5

మీన రాశి:

మీన రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఇతరుల గొడవల్లోకి వెళ్లకండి. మాట తీరు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం ఉత్తమం.

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