/Daily Astrology: ఈరోజు మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది? హనుమంతుని ఆశీస్సులు ఎవరిపై ఉన్నాయి?

May 12 Astrology In Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మే 12వ తేదీ మంగళవారం ప్రత్యేకం. హనుమాన్ జయంతి. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశిలో కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త పరిచయాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే శుభవార్త కూడా వింటారు. పెద్దల సూచనతో నడుచుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. వ్యాపారాలు నష్టాలు చవి చూడవచ్చు.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చకుండా ఉండడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించక పోవడమే మంచిది. దూరం ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. వృశ్చిక రాశి వారు కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త.
మకర రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. మకర రాశి వారు ఈ రోజు వ్యాపారంలో కూడా లాభాలు గడిస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)