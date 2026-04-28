Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. మిథున, కుంభ రాశి వారు నేడు అస్సలు చేయకూడని పనులు ఇవే!

Daily Astrology April 28 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు. 2026 ఏప్రిల్ 28వ తేదీ, ఉత్తరాయణం మంగళవారం రోజు. భరణి కార్తె, పండితుల ప్రకారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశులు నేడు కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు.. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అనుకోని ఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని పనులకు దూరంగా ఉండండి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండడం మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇతరులను అంత సులభంగా నమ్మకండి.   

 మిథున రాశి వారు కూడా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. ఇతరుల గొడవలు తలదూర్చకూడదు. అంతేకాదు మిథున రాశి వారు శత్రువుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్య విషయంలో కూడా జాగ్రత్త.   

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు సంతోషంగా సాగిపోయే రోజు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పనులు పూర్తవుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు అంతులేని విజయం సాధిస్తారు. ప్రయాణాలు చేస్తారు.   

సింహరాశి వారికి ఈరోజు సాదాసీదాగా సాగిపోయే రోజు. అయితే కాస్త స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. సింహ రాశి వారు ఎమోషనల్ అవ్వడం వల్ల లాభం ఉండదు. కొత్త ప్రయాణాలు చేస్తారు. పని విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.   

కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్య విషయం కూడా జాగ్రత్త.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

