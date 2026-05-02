Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు ప్రయాణాలు చేస్తే రిస్కే! మే 2న మీ అదృష్టం ఎలా ఉందంటే?

Today Astrology May 2 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మే 2ం తేదీ శనివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇతరులను ఈజీగా నమ్మకండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడం అవసరం. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. భాగస్వామి విషయంలో శుభవార్త వింటారు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండడం మంచిది. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి.
కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే. అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా శుభవార్త వింటారు. స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యం కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
ధనస్సు రాశి వారికి ఈరోజు శుభ సూచకం. ప్రయాణాలు చేస్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ధనస్సు రాశి వారు ఈ రోజు ఉద్యోగంలో గుడ్ న్యూస్ వింటారు.
మీన రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. గొడవలకు దిగకుండా ఉండాలి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)