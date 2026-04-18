Horoscope Today: శనివారం ఈ రాశుల జాతకం మారుతోంది.. వారికి తిరుగులేని శుభవార్త!

Daily Horoscope April 18 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, వైశాఖమాసం, వసంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 ఏప్రిల్ 18వ తేదీ శనివారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు కొత్త పనులు ఎవరు ప్రారంభించవచ్చు? ఏ రాశులకు ఈరోజు అదృష్టం కలిగి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విషయాలు కలిసి వస్తాయి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. మేషరాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థిక లాభం ఉంది. బంధుమిత్రులతో కూడా ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదమే. అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కొత్త అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్ గానే సాగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి గౌరవం పెరుగుతుంది. పనికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. కర్కాటక రాశి వారి బిజినెస్ లు కూడా కలిసి వస్తాయి. ఈరోజు కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదమే. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈ రాశి వారికి ఈ రోజు ఒక శుభవార్త వింటారు. వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు కొత్త ఉద్యోగాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది.. అన్ని పనులు లైట్ తీసుకోకండి. పెండింగ్లో పనులు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. కుంభరాశి వారికి ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)