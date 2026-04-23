Daily Astrology: ఈరోజు రాశిఫలాలు.. సింహ, కుంభ రాశుల వారు ఇవి అస్సలు చేయకండి.. ఏప్రిల్ 23 పంచాంగం!

Today Astrology April 23 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 ఏప్రిల్ 23వ తేదీ గురువారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? పండితుల ప్రకారం వ్యాపారాలు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 మేషరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. శుభవార్త వింటారు. మేషం వారికి ఈరోజు ఒక్కోసారి కాస్త మిశ్రమంగా అనిపిస్తుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త, కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంది.  

 మిథున రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు శుభప్రదమే. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. మిమ్మల్ని బాస్ మెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు కుటుంబంతో కలిసి చేసే అవకాశం ఉంది.  

కర్కాటక రాశివారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది.  

 సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. డబ్బు ఖర్చు విషయంలో పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఇతరులతో వాగ్వాదానికి దిగకండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది.  

 కుంభరాశి వారికి కూడా ఈ రోజు సాదాసీదాగా ఉంటుంది. అయితే ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అవి అనుకూలం అయ్యే అవకాశం ఉంది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. పెద్దలు సూచన తప్పనిసరి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. ఏవైనా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అవి కలిసి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

