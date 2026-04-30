Daily Astrology: మేషం, మకర రాశుల వారికి అదృష్టం.. ఆ రాశుల వారు కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకండి!

Today Astrology April 30 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం. వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 ఏప్రిల్ 30వ తేదీ గురువారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ధన నష్టం వాటిల్లే రాశులు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వచ్చే రోజు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈరోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో కూడా కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. అంతేకాదు ఈరోజు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. పని ప్రదేశంలో మంచి పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లుతుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండటం వల్ల పనులు పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి, వ్యాపారస్తులు జాగ్రత్త.
సింహరాశి వారు ఈరోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారస్తుల కూడా మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆలోచన లేకుండా ఏ పని పూర్తి చేయకండి. కీలక నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్త.
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు బాగుంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. శుభవార్త వింటారు. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న మార్పు ఈరోజు జరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)