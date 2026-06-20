/Daily Astrology: ఈరోజు ఆ 2 రాశుల వారికి ఊహించని ధన నష్టం.. మీ రాశి ఉందేమో చూసుకోండి!

Today Astrology June 20 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరా బావ నామ సంవత్సరం, జేష్ట మాసం, గ్రీష్మరుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూన్ 20వ తేదీ శనివారం. పండితుల విశ్లేషణ ప్రకారం అదృష్ట రాశులు ఏవి? ఏ రాశి అప్రమత్తంగా ఉండాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏ నిర్ణయమైనా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. ఇది కీలకమైన రోజు కాబట్టి బద్ధకాన్ని వదిలిపెట్టండి. పని చేసే చోట ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది, కావున ఆలోచించి అడుగు వేస్తే ఆర్థిక నష్టాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.
ఈరోజు మీకు చాలా బాగుంటుంది. పనులు అనుకూలిస్తాయి, కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. ఆఫీసులో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే, ఆర్థిక నష్టాలు కలగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది, ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.
ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. ఒత్తిడికి లోనుకాకండి, ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి. అతిగా ఆలోచించడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది, పనులన్నీ కలిసి వస్తాయి. అయితే ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కొత్త పనులు మొదలుపెట్టేటప్పుడు పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. కోపాన్ని తగ్గించుకుంటే నష్టాల నుంచి బయటపడవచ్చు.
మీకు కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలే కనిపిస్తున్నాయి. హఠాత్తుగా తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం ఉత్తమం. ఇతరులతో అనవసరపు వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి.
ఈరోజు మీకు చాలా ముఖ్యమైన రోజు. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆలోచించండి, పెద్దల సలహాలు పాటించడం శ్రేయస్కరం. ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి, కానీ ధన నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)