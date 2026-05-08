/Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. మీన రాశికి ధనయోగం, ధనస్సు రాశికి నష్టం, పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ!

Today Astrology May 8 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మే 8వ తేదీ శుక్రవారం.. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు కొత్త పనులు ఏ రాశి ప్రారంభించకూడదు? ఏ రాశులు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు? దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు కొనసాగించవచ్చు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఈరోజు పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. అయితే కీలక నిర్ణయాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. బంధుమిత్రులతో సమావేశం అవ్వవచ్చు. కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకున్న రోజే అని చెప్పొచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. వృషభ రాశి వారు ఈ రోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త పనులు చేపట్టే ముందు జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఈరోజు ఒక శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.
సింహం వారికి ఈరోజు సాదాసీదా రోజు అనే చెప్పవచ్చు. అయితే పెద్దలు సూచన తప్పనిసరి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. చేసిన తప్పులే పునరావృతం కాకుండా చూసుకోండి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. సింహరాశి వారు ఈరోజు ధైర్యంగా పోరాడటం మంచిది.
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక నిర్ణయాల వల్ల ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు కీలక నిర్ణయాల్లో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. ఒత్తిడి లేకుండా పనులు చేసుకోవాలి. ధనస్సు రాశి వారు ఈ రోజు కొత్త విషయం తెలుసుకుంటారు.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు బాగానే ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచన. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)