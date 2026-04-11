Daily Astrology: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ 3 రాశుల వారు జాగ్రత్త! శనివారం పొరపాటున కూడా కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకండి!

Daily Horoscope April 11 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం చైత్రమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 11వ తేదీ శనివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు పనులు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏంటి? కొత్త పనులు ఎవరు ప్రారంభించవచ్చు? ఆనందంగా ఎవరు జీవితం సాగుతుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఆనందంగా సాగిపోతుంది. చర్చలు సఫలం.. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకోని లాభం కలుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు కాస్త మిశ్రమంగా ఉండొచ్చు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి. పెండింగ్లో పనులు పెట్టకండి. మిథున రాశి వారు ఇతరులతో వాదనలకు దిగకుండా ఉండాలి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది జాగ్రత్త.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. హాయిగా సాగిపోయే రోజు. కొత్త శుభవార్తలు వింటారు. కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశ్నలు పొందే రోజు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
కన్య రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు కూడా జాగ్రత్త. కన్య రాశి వారు ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది.
మకర రాశి వారు కూడా ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. దూర ప్రాంతం ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. గొడవల్లో తలదూర్చకండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మకర రాశి ఆఫీస్ విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)