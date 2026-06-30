Tollywood Actor:ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్తో జరిగిన వాగ్వాదానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో యువ హీరో అఖిల్ రాజ్ పేరు చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఘటనపై అధికారిక వివరణ, పూర్తి వివరాలు వెలువడాల్సి ఉంది.
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ఫుడ్ డెలివరీ గొడవ
తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన యువ హీరో అఖిల్ రాజ్ తాజాగా ఓ వివాదంలో నిలిచారు. ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్తో జరిగిన వాగ్వాదానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఈ విషయం సినీ, సోషల్ మీడియా వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
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వైరల్ వీడియో
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో, అఖిల్ రాజ్ నివాసానికి ఫుడ్ డెలివరీ ఇచ్చేందుకు వెళ్లిన యువకుడు తనపై దాడి జరిగిందని ఆరోపిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. తప్పు డెలివరీ జరిగినందుకు తాను క్షమాపణ చెప్పానని, అయినప్పటికీ తనను దుర్భాషలాడారని, అవమానించారని వీడియోలో పేర్కొన్నాడు. అదే సమయంలో అఖిల్ రాజ్ కూడా అక్కడికి వచ్చి డెలివరీ బాయ్తో వాగ్వాదానికి దిగిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి.
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డెలివరీ బాయ్
ఈ వీడియో బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు పూర్తి నిజాలు బయటకు రావాలని కోరుతుండగా, మరికొందరు వైరల్ వీడియో ఆధారంగా స్పందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందిందా? అనే విషయంపై స్పష్టత లేదు.
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అఖిల్ రాజ్
అఖిల్ రాజ్ నుంచి కూడా ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, రెండు వర్గాల వాదనలు బయటకు వచ్చిన తర్వాతే అసలు పరిస్థితిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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అఖిల్ రాజ్ వివాదం
కాగా, అఖిల్ రాజ్ ‘రాజు వెడ్స్ రాంబాయి’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు పొందారు. ఆ సినిమా తర్వాత హీరోగా అవకాశాలు పెరుగుతున్న సమయంలో ఈ వివాదం ఆయన పేరును సోషల్ మీడియాలో మరింత చర్చనీయాంశంగా మార్చింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట విస్తృతంగా షేర్ అవుతూ వైరల్ అవుతోంది.