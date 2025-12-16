Mehreen Pirzada: సోషల్ మీడియాలో రచ్చగా మారిన మెహరీన్ పెళ్లి.. ఒక్కపోస్ట్ తో అసలు సీక్రెట్ బైటపెట్టిన టాలీవుడ్ నటి..

Mehreen Pirzada on her wedding rumours: చాలా రోజులుగా వీటిపై మాట్లాడటం ఎందుకని అవాయిడ్ చేస్తు వచ్చానని చెప్పారు. మొత్తంగా ఒక్కపోస్ట్ తో గత కొంత కాలంగా వస్తున్న పెళ్లి రూమర్స్ పై చెక్ పెట్టారు. ప్రస్తుతం మెహరీన్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హట్ టాపిక్ గా మారాయి.
ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో రాజకీయా నాయకులు,సెలబ్రీటీలను తరచుగా ఏదో ఒక రూమర్స్ తో నెట్టింట కాంట్రవర్సీచేస్తున్నారు. కొంత మందికావాలని సెలబ్రీటీలను ఫెక్ వార్తలలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. దీని వల్ల చాలా మంది తమ పర్సనల్ లైఫ్ విషయాలపై ఇలాంటి రూమర్స్ఏంటని పబ్లిక్ గానే ఫైర్ అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా సెలబ్రీటీలను డేటింగ్, పెళ్లి, ప్రెగ్నెంట్ , డైవర్స్.. మొదలైన అంశాలతో కొంతమంది తరచుగా రచ్చ క్రియేట్ చేస్తున్నారు.
ఈ ట్రోల్స్ ల బారినపడిచాలామంది సెలబ్రీటీలు ఇప్పటికే బహిరంగంగా తమ అసహనంను వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా.. గత కొన్ని రోజులుగా నటి మెహరీన్ కౌర్ పిర్జాదా పెళ్లి అంటూ నెట్టింట రచ్చమొదలైంది.
దీనిపై తాజాగా.. నటి మెహరీన్ కౌర్ పిర్జాదా స్పందించారు. అసలు పరిచయమే లేని వ్యక్తితో పెళ్లి జరిగిందని వార్తలు రాయడంపై తీవ్రస్థాయిలో ద్వజమెత్తారు. గత రెండేళ్లుగా ఇలాంటి విషయాలపై మౌనంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు స్పందిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రకటన కూడా విడుదల చేశారు. ఒక వ్యక్తిని తాను పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్లు రాశారు. అయితే.. అసలు తనకు ఆ వ్యక్తితో పరిచయం లేదని అన్నారు. అసలు తాను పెళ్లి అనుకొకుండానే ఎలా రాస్తారని మండిపడ్డారు. ఒక వేళ వివాహం నిశ్చయమైతే స్వయంగా ప్రకటిస్తానన్నారు.
దయచేసి ఇలాంటి ఫెక్ వార్తలు ప్రచారం చేయోద్దని తెల్చి చెప్పారు. డబ్బులు తీసుకుని కొంత మంది తమ పబ్లిసిటీ కోసం ఇలాంటి ఫెక్ వార్తలు రాస్తున్నారని సీరియస్ అయ్యారు. అయితే గతంలో మెహరీన్కు హర్యానాకు చెందిన భవ్యా బిష్ణోయ్తో నిశ్చితార్థం అయ్యింది. ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా పెళ్లిని మాత్రం రద్దు చేసుకున్నారు.
మెహరీన్ కౌర్ పిర్జాదా ఎఫ్ 3, స్పార్క్ తెలుగు మూవీస్ లలో నటించారు. అదే విధంగా సుల్తాన్ ఆఫ్ దిల్లీ వెబ్ సిరిస్ లో కూడా నటించారు. ఇప్పుడు మాత్రం నటి మెహరీన్ కౌర్ పిర్జాదా కన్నడల మూవీస్ లలో బిజీగా ఉన్నారు.