Tollywood Actress Pragathi: అప్పులు ఉన్నాయి.. అతను చాలా అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు..అందుకే సినిమాలు ఆపేసా..!

Tollywood Actress Pragathi About Quitting Acting: నటి ప్రగతి ఎన్నో సినిమాలలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. అయితే ఆమె అంతకుముందు కొన్ని సినిమాలలో హీరోయిన్గా కూడా చేసింది. కానీ హీరోయిన్గా చేయడం సడన్గా మానేసింది. దానికి కారణం ఒక హీరోనే అంటూ చెప్పకు వచ్చింది.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.
ఇటీవల టాలీవుడ్ నటి ప్రగతి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు సినిమా వర్గాల్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. హీరోయిన్గా మంచి అవకాశాలు ఉన్న సమయంలోనే తాను ఎందుకు సినిమాలకు దూరమైందో చెప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ముఖ్యంగా ఒక వాన పాట సమయంలో జరిగిన సంఘటనే తన జీవితానికి కీలక మలుపు తిపింది అని చెప్పింది.
ప్రగతి మాట్లాడుతూ.. హీరోయిన్గా చేసిన చివరి సినిమాలో షూటింగ్ సమయంలో ఆ సినిమాలో ఒక వ్యక్తి.. తనతో అమర్యాదగా మాట్లాడాడని తెలిపింది. ఆ మాటలు తనను చాలా బాధించాయని.. తన ఆత్మాభిమానాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయని.. చెప్పింది. “ఇన్ని మాటలు పడి కూడా నేను ఎందుకు నటించాలి?” అనే ఆలోచన తన మనసులో వచ్చిందని..అదే క్షణంలో హీరోయిన్గా సినిమాలు మానేయాలని నిర్ణయించుకున్నానని చెప్పింది.
అలానే ..తాను ఎవరి దగ్గర అవకాశాల కోసం తిరగనని..అబద్ధాలు చెప్పనని, నిజాయితీగా పని చేయడానికే ఇష్టపడతానని.. ప్రగతి అన్నారు. అయితే సినిమాలు మానేసిన తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని కూడా ప్రగతి ఒప్పుకుంది. నటనే తనకు ప్రధాన ఆదాయమని, పెద్దగా పెట్టుబడులు పెట్టే పరిస్థితి తనకు లేదని..ప్రస్తుతం చాలా ఆపులు.. ఈ.ఏం.ఐ లు కూడా ఉంటాయని తెలిపింది. అందుకే మళ్ళీ చిన్న చిన్న అవకాశాలతో మళ్లీ తన కెరీర్ను నిర్మించుకుందని చెప్పింది.
ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ, తనకు నచ్చిన పాత్రలలో మాత్రమే పని చేస్తానని, డబ్బు కోసం ఏ పాత్రనైనా చేయనని తెలిపింది. అలానే..పవర్ లిఫ్టింగ్ తనకు కేవలం..ఇష్టమైన వృతి మాత్రమేనని..కానీ దానివల్ల డబ్బు రావడం లేదని.. పైగా ఖర్చు తానే భరించాల్సి వస్తుందని తెలిపింది.