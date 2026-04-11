Pragya Jaiswal Bikini Pics: బికినీలో ఎద అందాలు చూపిస్తు సెగలు రాజేస్తున్న నటి ప్రగ్యా జైస్వాల్.. పిక్స్ వైరల్..

Pragya Jaiswal Bikini photoshoot viral: నటి ప్రగ్యాజైస్వాల్ బికినీ అందాలతో బీచ్ లో సెగలు రేపుతున్నారు.ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీనిపై నెట్టింట రచ్చ నడుస్తొంది.
ఇటీవల హీరోయిన్ లు కొంత మంది అవకాశాలు కోసం గ్లామర్ ఫోటో షూట్ లు చేస్తున్నారు. ఏవిధంగా అయిన తరచుగా లైమ్ లైట్ లో ఉండేదుకు నానా తంటాలు పడుతున్నారు. కొంత మంది కాంట్రవర్సీ అంశాలతో ఉంటే, మరికొంత మంది గ్లామర్ డోస్ తో ఇన్ స్టాను ఊపేస్తున్నారు. కొంత మంది హీరొయిన్ లు తరచుగా తమ గ్లామర్ ఫోటోలు, లేటేస్ట్ అప్ డేట్ లలో తరచుగా ఇన్ స్టాలో రచ్చ చేస్తుంటారు.
ఈ క్రమంలో బాలయ్య భామ ప్రగ్యా జైస్వాల్ ఇన్ స్టా పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. తాజాగా.. బాలయ్య భామ ప్రగ్యా జైస్వాల్ బికీనీలో అందాలను ఆరబోసి కుర్రాళ్ల కంటి మీద కునుకులేకుండా చేసిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ భామ బీచ్ లో బికినీవేసుకుని తడి అందాలతో అగ్గిరాజేస్తుంది.
ఈ భామ బీచ్ లో స్కై బ్లూ కలర్ బికినీ ధరించి సముద్రపు అందాలను కూడా డామినేట్ చేస్తూ తన అందాలను ఓడ్డున పర్చినట్లు హాట్ ఫోటో షూట్ చేసి అభిమానులకు దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చింది.
ఒక వైపు ఎండాకాంలో ఉక్కపోతగా ఉంటే , ఈ భామ బికీనీ గ్లామర్ షోతో మరింత చెమటలు పట్టేదిగా మారింది. మొత్తంగా నటి ప్రగ్యాజైస్వాల్ బికీనీ ఫోటో షూట్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది. ఇక ప్రగ్యా జైస్వాల్ వరుణ్ తేజ్ కంచె మూవీతో హిట్ అందుకుంది.
ఆ తర్వాత నందమూరీ బాలయ్య సరసన అఖండ, డాకు మహారాజ్ , అఖండ 2 లో అవకాశాలు దక్కించుకుంది. ఈ భామ ప్రస్తుతం మాల్దీవుల్లో బికినీలో రచ్చ రాజేస్తుంది.
వైరల్గా మారిన ఈ పిక్స్ పై అభిమానులు కొంత మంది సెటైరికల్ గా కామెంట్స్ చేయగా, మరికొంత మంది చాన్స్ ల కోసం ఇంత గ్లామర్ షో అవసరమా..?.. అంటూ కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు.