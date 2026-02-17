English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Prathyusha Death Case: 2022లో సంచలనం సృష్టించిన టాలీవుడ్ నటి ప్రత్యూష మృతి కేసు.. ఇవాళే కీలక తీర్పు..!

Prathyusha Mystery Death Case
టాలీవుడ్‌ను ఒకప్పుడు కుదిపేసిన సినీ నటి ప్రత్యూష మృతి కేసు మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చింది. దాదాపు 24 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఈ కేసులో నేడు సుప్రీంకోర్టు తుది తీర్పు ఇవ్వనుంది. ఈ తీర్పుపై సినీ వర్గాలతో పాటు సామాన్య ప్రజల్లో కూడా ఆసక్తి నెలకొంది.
2002లో నటి ప్రత్యూష తన నివాసంలో అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో మృతి చెందింది. అప్పట్లో ఈ ఘటన టాలీవుడ్‌లో సంచలనం సృష్టించింది. మొదట ఇది ఆత్మహత్యగా భావించినా, తర్వాతి విచారణలో ఇది సాధారణ కేసు కాదని తేలింది. ఈ కేసులో సిద్ధార్థ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ప్రధాన నిందితుడిగా పోలీసులు గుర్తించారు.

ప్రత్యూష తల్లి సరోజిని ఈ ఘటనపై న్యాయం కోసం తీవ్రంగా పోరాటం చేశారు. తన కూతురు మృతికి కారణమైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని ఆమె న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించారు. ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా దిగువ కోర్టులు సిద్ధార్థ రెడ్డికి జైలుశిక్ష విధించాయి. ఆ తర్వాత ఈ కేసు హైకోర్టుకు చేరింది. హైకోర్టు కూడా జైలుశిక్షను నిలబెట్టింది.  

అయితే హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ సిద్ధార్థ రెడ్డి సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేశారు. తనకు విధించిన శిక్షను తగ్గించాలని ఆయన కోరారు. మరోవైపు ప్రత్యూష తల్లి సరోజిని మాత్రం నిందితుడికి విధించిన శిక్ష సరిపోదని, మరింత కఠినంగా శిక్షించాలంటూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు.

ఈ రెండు పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు గత ఏడాది నవంబర్‌లో వాదనలు పూర్తిచేసి తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. అప్పటి నుంచి ఈ కేసు తీర్పుపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. చివరకు నేడు ఈ కేసులో తుది తీర్పు వెలువడనుంది.  

ఈ తీర్పుతో 24 ఏళ్లుగా సాగుతున్న న్యాయపోరాటానికి ముగింపు పడనుంది. ప్రత్యూష కుటుంబానికి న్యాయం జరుగుతుందా? నిందితుడి శిక్ష పెరుగుతుందా లేదా తగ్గుతుందా? అన్న ప్రశ్నలకు నేడు సమాధానం దొరకనుంది.

