English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tollywood Actress: ఎంగేజ్‌మెంట్ తర్వాత పెళ్లిని క్యాన్సిల్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్లు..మరోకరితో ప్రేమాయణం!

Tollywood Actress: ఎంగేజ్‌మెంట్ తర్వాత పెళ్లిని క్యాన్సిల్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్లు..మరోకరితో ప్రేమాయణం!

Actress Who Called Off Wedding:  కొంతమంది భారతీయ నటీమణులు తమకు నిశ్చితార్థం జరిగినా కూడా పెళ్లిని ఆపేశారు. అయితే ఆ పెళ్లిని ఆపేయడానికి గల కారణాలు ఏంటో వారు తెలుపలేదు. అయితే నిశ్చితార్థం జరిగినా పెళ్లిని క్యాన్సిల్ చేసిన హీరోయిన్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /7

కొంతమంది భారతీయ నటీమణులు తమకు నిశ్చితార్థం జరిగినా కూడా పెళ్లిని ఆపేశారు. అయితే ఆ పెళ్లిని ఆపేయడానికి గల కారణాలు ఏంటో వారు తెలుపలేదు. అయితే నిశ్చితార్థం జరిగినా పెళ్లిని క్యాన్సిల్ చేసిన హీరోయిన్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

2 /7

నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న కొన్నేళ్ల క్రితం కన్నడ హీరో రక్షిత్ శెట్టితో ప్రేమలో పడింది. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. కానీ, అదే సమయంలో వారిద్దరూ కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఉన్నారు. అయితే అనుకోకుండా వారి పెళ్లిని క్యాన్సిల్ చేస్తూ ఓ ప్రకటన వెలువడింది. అయితే అందుకు కారణంగా మాత్రం తెలియరాలేదు.   

3 /7

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ నటి సంగీత బిజలినిని వివాహం చేసుకోవాల్సి ఉంది. కానీ పెళ్లిదాకా వెళ్లిన వీరిద్దరి పరిచయం 1994లో వివాహానికి ముందే ముగిసిపోయింది.   

4 /7

నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ గురుప్రీత్ గిల్ తో ప్రేమలో ఉన్నాడు. కానీ అతనికి సినిమా ఆఫర్లు ఎక్కువగా రావడం ప్రారంభించిన తర్వాత వివాహాన్ని విరమించుకున్నాడు.   

5 /7

కరిష్మా కపూర్ అక్షయ్ ఖన్నాతో ప్రేమలో ఉన్నట్లు అప్పట్లో జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. వారు నిశ్చితార్థం కూడా చేసుకున్నారు. తరువాత, కుటుంబ వివాదం కారణంగా ఈ సంబంధం కూడా విడిపోయింది.   

6 /7

కరిష్మా కపూర్, అభిషేక్ బచ్చన్ 2003లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. కొన్ని రోజులకు ఈ సంబంధం కూడా విడిపోయింది. ఆ తర్వాత అభిషేక్ బచ్చన్.. ఐశ్వర్య రాయ్‌ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు.   

7 /7

తమిళ నటి త్రిష వ్యాపారవేత్త వరుణ్ మణియన్‌ను వివాహం చేసుకోవాల్సింది. వారిద్దరికి నిశ్చితార్థం కూడా జరిగింది. కానీ, ఇది పెళ్లి దాకా రాలేదు.   

Tollywood Actress Indian actress Telugu actress wedding engagement Telugu cinema Indian Actress that stopped their wedding Indian Actress who stopped their wedding with engagement

Next Gallery

Bank Jobs: డిగ్రీ అర్హతతో యూకో బ్యాంక్‌ బంపర్ నోటిఫికేషన్.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయంటే..!