Tollywood Dark Secrets: సినిమా ఇండస్ట్రీలో చీకటి కోణం.. ఈ 6 డార్క్ సీక్రెట్స్ మీకు తెలుసా..?

Tollywood Controversies: ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంటే బయట నుంచి చూస్తే గ్లామర్, ఫేమ్, ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కనిపిస్తాయి. కానీ ఈ మెరుస్తున్న ప్రపంచం వెనుక ఒక డార్క్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది. స్టేజ్ మీద ఒక్క మాట, ఒక ఇంటర్వ్యూ, లేదా చిన్న వీడియో కూడా పెద్ద కాంట్రవర్సీగా మారిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ ఘటనలు ..ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా వారి జీవితాలు పర్ఫెక్ట్ కావు అన్న విషయాన్ని క్లియర్గా చెబుతాయి. మరి అలాంటి కాంట్రవర్సీలు ఒకసారి చూద్దాం..
1 /6

ఒకప్పుడు వరుస సినిమాలు, ఈవెంట్స్‌లో కనిపించిన అలీ, కొన్ని స్టేజ్ కాంట్రవర్సీల తర్వాత తగ్గిపోయారు. ముఖ్యంగా సైజ్ జీరో మూవీ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ అనుష్క..గురించి చేసిన కామెంట్స్ పెద్ద వివాదంగా మారాయి. ఆమె తొడల గురించి ఈయన మాట్లాడిన మాటలు అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించాయి.. సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో తర్వాత అలీ క్షమాపణ చెప్పారు.

2 /6

2011లో ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్ సునీత చౌదరి నాగార్జునపై పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో తనను బెదిరించారని ఆరోపించారు. ఈ కేసు అప్పట్లో ఇండస్ట్రీలో షాక్ ఇచ్చింది. డమరుకం సినిమా విషయాల గురించి ఆమె అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ కి వెళితే అక్కడ నాగార్జున బెదిరించారని.. అలానే కొన్ని బ్యాడ్ వాచ్ ఉపయోగించారని అప్పట్లో ఆమె కేసు వేసింది.. ఇక నాగార్జున మాత్రం ఈ విషయం పైన స్పందించలేదు. కానీ అప్పట్లో ఈ విషయంపై పోలీసులు నాగార్జున అని కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు.

3 /6

FHM మ్యాగజైన్ కవర్ ఫోటో విషయంలో కాజల్‌కి పెద్ద సమస్య వచ్చింది. తన ఫోటోను ఫోటోషాప్ చేసి తప్పుగా చూపించారని ఆమె ఆరోపించారు. తను ఒక రకమైన ఫోటోలు ఇస్తే అవి ఫోటోషాప్ చేసి.. వేరుగా పెట్టారు అని ఆమె తెలిపారు. కానీ అప్పట్లో ఉన్న ఎడిటర్ ఆ మాటలు ఒప్పుకోలేదు. ఇక దాదాపు పది సంవత్సరాల తర్వాత… మ్యాగజైన్ యాజమాన్యం కూడా పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కాజల్ చెప్పింది.. నిజమని అంగీకరించింది.

4 /6

నయనతార వెడ్డింగ్ డాక్యుమెంటరీలో నేను రౌడీనే సినిమా క్లిప్ వాడటంపై ధనుష్ లీగల్ నోటీసులు పంపారు. ఇది సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారింది. ఇద్దరి మధ్య ఈగో క్లాష్ ఉందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి.

5 /6

కణం సినిమా తర్వాత నాగశౌర్య సాయి పల్లవి ప్రొఫెషనలిజం మీద కామెంట్స్ చేశారు. అంతేకాదు తనను చాలా ఇరిటేట్ చేసిన హీరోయిన్ సాయి పల్లవి అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. దీనిపై సాయి పల్లవి స్పందిస్తూ తనకు ఏ తప్పు తెలియదని చెప్పారు. ఇది కూడా పెద్ద డిబేట్ అయ్యింది.

6 /6

2017లో భావనపై జరిగిన దాడి మలయాళం ఇండస్ట్రీని కుదిపేసింది. ఆమెను కొంతమంది అత్యాచారయత్నం చేశారు.. అయితే ఈ కేసులో దిలీప్ పేరు రావడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఇది మహిళా భద్రతపై పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది.

