Aadi Saikumar: రెండోసారి తండ్రి కాబోతున్న టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో.. ఎవరంటే..!

Hero Aadi Saikumar: హీరో ఆది సాయి కుమార్.. ఈ పేరు గురించి సినీ ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ప్రేమ కావాలి సినిమాతో హీరోగా పరిచయమైన ఈ యంగ్ హీరో.. మొదటి సినిమాతోనే మంచి మార్కులు కొట్టేశాడు. అయితే ఆది త్వరలోనే మరోసారి తండ్రి కాబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించాడు. ఇప్పటికే ఈ హీరోకి ఒక కూతురు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.
డైలాగ్ కింగ్ సాయి కుమార్ వారసుడిగా టాలీవుడ్ కి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ఆది. మొదట్లో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్స్ అందుకున్న ఈ హీరోకి.. గత కొన్నాళ్ల నుండి మాత్రం సరైనా హిట్స్ రావడం లేదు. వరుస ఫ్లాప్స్ తో సతమతమవుతూ.. సక్సెస్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు ఈ హీరో.
ప్రేమ కావాలి సినిమా తర్వాత లవ్లీ, సుకుమారుడు వంటి హిట్ చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను అలరించాడు. ఇక డిసెంబర్ 25న శంబాలా సినిమాతో థియేటర్స్ లోకి రానున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉన్న ఆది.. తన ఫ్యాన్స్ తో గుడ్ న్యూస్ ని షేర్ చేసుకున్నాడు.
తను రెండోసారి తండ్రి కాబోతున్నానని ఆది సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించాడు. ఆది-అరుణ జంట 2014లో పెళ్లి చేసుకోగా.. వీరికి అయాన అనే కూతురు ఉంది. ఇప్పుడు మరోసారి తండ్రి కాబోతున్నాడు ఆది.
తాజాగా ఆది, తన భార్య అరుణ, తన కూతురు ముగ్గురు చేతులు చూపిస్తున్న ఫోటోని షేర్ చేసి.. 3 + 1 = 4 . చిన్ని పాదాలు జనవరి 2026లో రాబోతున్నాయి. కొత్త పర్సన్ ని ఫ్యామిలీలోకి స్వాగతిస్తున్నాం అని తెలిపాడు.
దీంతో జనవరి 2026లో ఆది భార్య డెలివరీ కానుందని తెలుస్తుంది. ఈ బ్యూటిఫుల్ జంటకు ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు, పలువురు సెలబ్రిటీలు కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.