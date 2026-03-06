Bellamkonda Sreenivas: పెళ్లి పీటలెక్కనున్న మరో యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. అమ్మాయి ఎవరంటే..?

Bellamkonda Sreenivas: మన తెలుగు హీరోలు ఒక్కొక్కరుగా తమ బ్యాచిలర్ లైఫ్కు గుడ్బై చెప్పేస్తున్నారు. తాజాగా టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. విజయ్ నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నాతో ఏడడుగులు వేశాడు. ఇక మరో హీరో అల్లు శిరీష్ కూడా పెళ్లి కూడా నేడు జరగనుంది. ఇప్పుడు మరో యంగ్ హీరో కూడా పెళ్లికి రెడీ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఆ హీరో మరెవరో కాదు బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్.
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. ఈ పేరు గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు హిట్, ఫ్లాప్లతో సంబంధం లేకుండా బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలతో దూసుకెళ్లాడు. అయితే ఈ యంగ్ హీరో త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడట. ఇప్పటికే ఇంట్లో పెద్దలు పెళ్లికి ఏర్పాట్లు కూడా మొదలుపెట్టేశారట.
కాగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి పేరు కావ్య రెడ్డి అని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారగా.. దీంతో, కావ్య రెడ్డి ఎవరనేది తెలుసుకోవడానికి బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ అభిమానులు నెట్టింట్లో సెర్చింగ్ మొదలుపెట్టేశారు.
అయితే, కావ్య రెడ్డి సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన అమ్మాయి కాదు. ఆమె తాతా జడ్జి, నాన్న లాయర్. ఈ ఇరు కుటుంబాల మధ్య చాలా కాలంగా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్టుగా సమాచారం. అలా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్య రెడ్డిల పెళ్లికి పెద్దలు నిశ్చయించారట.
ఇక త్వరలోనే ఈ పెళ్లిపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ తండ్రి గురించి ప్రత్యేకమైన పరిచయం అవసరం లేదు. ఆయన సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ బెల్లంకొండ సురేష్.
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే ఇటీవలే కిష్కిందపురి సినిమాతో కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకున్నాడు బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్. హారర్ అండ్ థ్రిల్లర్ జానర్ లో వచ్చిన ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. ఇక, ప్రస్తుతం ఈ హీరో హైందవ, టైసన్ నాయుడు అనే రెండు సినిమాలను చేస్తున్నాడు. ఈ రెండు సినిమాలు కూడా త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి.