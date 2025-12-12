English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Thiruveer: తండ్రైన టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో.. బేబీ ఫోటో షేర్ చేస్తూ ఆనందం, పోస్ట్‌ వైరల్‌..!

Thiruveer: తండ్రైన టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో.. బేబీ ఫోటో షేర్ చేస్తూ ఆనందం, పోస్ట్‌ వైరల్‌..!

Hero Thiruveer Blessed Baby Boy: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో తండ్రయ్యారు. ఆయన భార్య మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ఎక్స్ వేదికగా ఆయన ఈ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో తిరువీర్ ఓ మగ బిడ్డకు తండ్రి అయ్యారు. ఆయన భార్య కల్పన రావు ఈరోజు ఒక బాబుకు జన్మనిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా 'నాన్న వచ్చిండు' అంటూ బిడ్డ చేతిని పట్టుకున్న ఫోటోను ఆయన షేర్ చేశారు. 
 
 టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో తిరువీర్‌ బేబీ బాయ్‌కు తండ్రి అయ్యారు. ఆయన భార్య కల్పనారావు ఓ మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆనందాన్ని ఎక్స్‌ వేధికగా ఫోటోను పంచుకున్నారు. 'నాన్న వచ్చిండు' అంటూ లవ్ సింబల్ పెట్టి బిడ్డ చేతిని పట్టుకున్న ఫోటోను షేర్ చేశారు.  

 దీంతో ఆయనకు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇక తిరువీర్ మసుద, పలాస 1978, ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో వంటి చిత్రాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈ టాలీవుడ్‌ హీరో కల్పనారావును 2024లో వివాహం చేసుకున్నారు.   

తిరువీర్‌ తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా మామిడిపల్లిలో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి వెంకట్ రెడ్డి, తల్లి వీరమ్మ. ఈయన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో థియేటర్స్ ఆర్ట్స్‌లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత కల్పన రావును 2024 ఏప్రిల్ 21వ తేదీన వివాహం చేసుకున్నారు.  

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల దేవస్థానం వేదికగా వీరి వివాహం జరిగింది. మొదటగా ఈయన పార్ట్ టైం రేడియో జాకీగా ఎఫ్ఎం రెయిన్‌బోలో పని చేశాడు. ఆ తర్వాత బొమ్మలరామారం అనే సినిమా ద్వారా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆరంగేట్రం చేశారు. ఇక ఘాజీ, ఏ మంత్రం వేసావే, శుభలేఖలు, మల్లేశం, జార్జి రెడ్డి, టక్‌ జగదీష్, మసుద, పరేషాన్ వంటి సినిమాలో నటించారు.  

 ఇటీవల 'ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో' కూడా అందరిని అలరిస్తోంది. 2025లో ఇది విడుదల అయింది. అయితే 'ఓ సుకుమారి' అనే సినిమాలో ఆయన ప్రస్తుతం నటిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఈయనకు జార్జి రెడ్డిలో లలన్‌ సింగ్ క్యారెక్టర్ లో జీ సినిమా అవార్డులో బెస్ట్ పెర్ ఫార్మెన్స్‌కు అందుకున్నారు. పలాసకు సైమా అవార్డ్స్ బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ గా కూడా తీసుకున్నారు.  

ఈ టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో మొత్తానికి తాను తండ్రి అయినట్టు తన కొడుకు చెయ్యి పట్టుకొని ఫోటో షేర్ చేస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇక ఈ ఫోటో సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతుంది. హీరో అభిమానులు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నారు. ఇక వీరిద్దరికీ ఇది మొదటి సంతానం ప్రస్తుతం తిరువీర్ వరుస సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు.

