  • Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాని పట్టించుకోని టాలీవుడ్ హీరోలు..ధురంధర్ 2 పై ప్రశంసల వర్షం..!

Pawan Kalyan Ustaad Bhagath Singh : ఉగాది పండుగ సందర్భంగా రెండు పెద్ద సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాయి. ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా వచ్చిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, మరొకటి బాలీవుడ్ స్టార్ రణవీర్ సింగ్ నటించిన ధురంధర్ 2. ఈ రెండు సినిమాలు ఒకేసారి విడుదల కావడంతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ మొదలైంది.
 
సాధారణంగా ఒక స్టార్ హీరో సినిమా విడుదల అయితే, ఇతర హీరోలు కూడా ఆ సినిమాను ప్రోత్సహిస్తూ ట్వీట్లు చేస్తారు. ముఖ్యంగా అదే కుటుంబానికి చెందిన హీరో అయితే మరింత సపోర్ట్ చూపుతారు. కానీ ఈసారి పరిస్థితి కొంచెం భిన్నంగా కనిపించింది.

తెలుగు హీరోలు చాలామంది ధురంధర్ 2 సినిమా గురించి సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు కురిపించారు. మహేష్ బాబు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లాంటి పెద్ద హీరోలు కూడా ఈ సినిమాను మెచ్చుకున్నారు. వారు రణవీర్ సింగ్ నటన, సినిమా స్కేల్, దర్శకత్వాన్ని ప్రశంసిస్తూ ట్వీట్లు చేశారు.  

అయితే ఇదే సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ గురించి మాత్రం పెద్దగా స్పందన కనిపించలేదు. ఇది మెగా అభిమానుల్లో కొంత అసంతృప్తి కలిగించింది. “మన ఇండస్ట్రీ హీరో సినిమా రిలీజ్ అయితే ముందుగా దానికి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి కదా?” అంటూ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

ఇక అల్లు అర్జున్ కూడా ధురంధర్ 2 గురించి ట్వీట్ చేయడం మరింత చర్చకు దారి తీసింది. సాధారణంగా కుటుంబ హీరో సినిమా వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమాను ప్రమోట్ చేయాలి అని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. కానీ ఆయన బాలీవుడ్ సినిమాను ప్రశంసించడం చూసి కొందరు అభిమానులు ఫీల్ అయ్యారు.  

మరోవైపు కొంతమంది మాత్రం ఈ విషయాన్ని సింపుల్‌గా చూస్తున్నారు. మంచి సినిమా అయితే ఎక్కడిది అయినా ప్రశంసించడం తప్పు కాదని అంటున్నారు. ధురంధర్ 2 కొత్త కథతో, భారీ మేకింగ్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుందని చెబుతున్నారు. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మాత్రం రొటీన్ కథగా అనిపించిందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

మొత్తం పైన ఈ విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఒక సినిమా రిలీజ్ సమయంలో మరొక సినిమాపై ప్రశంసలు ఇవ్వడం సరైందా కాదా అనే చర్చ కొనసాగుతోంది.

