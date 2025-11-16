Mahesh Babu in Sri Rama: మహేష్ బాబు కంటే ముందు శ్రీరాముడిగా నటించిన తెలుగు హీరోలు వీళ్లే..

Mahesh Babu as Sri Rama in Varanasi: రామాయాణానికి విడదీయరాని అనుబంధమే ఉంది. రాముని అవతారం ఎంతో ఉన్నతమైనది. ఆ అవతారంలో ఎన్నో మానవీయ విలువలు. మరెన్నో సంస్కృతి సంప్రదాయాలు..కుటుంబ వ్యవస్థలోని అనుబంధాలు.. స్నేహానికి విలువ వంటివి రామాయణంలో ఉన్నాయి. తాజాగా మహేష్ బాబు హీరోగా.. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘వారణాసి’. ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు రాముడిగా నటిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో రాముడి వేషంలో మెప్పించిన హీరోల విషయానికొస్తే..
Mahesh Babu as Sri Rama in Varanasi: తెలుగు వెండితెరపై రాముడి పాత్రలపై తెరకెక్కిన చిత్రాలు మరో భాషలో తెరకెక్కలేదు. తాజాగా మహేష్ బాబు ..‘వారణాసి’ చిత్రంలో రాముడిగా నటిస్తున్నట్టు చెప్పారు. తాజాగా విడుదలైన టైటిల్ టీజర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో రాముడి పాత్రను హనుమంతుడి సహా వానర సైన్యాన్నిచూపించారు.
ప్రభాస్ (Prabhas): రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా ఓం రౌత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఆదిపురుష్'.ఈ మూవీలో ప్రభాస్ మొదటి సారి శ్రీరాముడి పాత్రలో యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాలో నీల మేఘ శ్యాముడిగా కాకుండా మాములుగా నటించారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల తిరస్కరణకు గురైంది.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR): నందమూరి మూడో తరం వారసుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ .. అంతా పిల్లలతో తెరకెక్కిన ‘రామాయణం’ సినిమాలో రాముడిగా నటించి మెప్పించడం విశేషం.
నందమూరి బాలకృష్ణ ( Balakrishna): నందమూరి బాలకృష్ణ శ్రీరాముడిగా బాపు దర్శకత్వంలో మూవీ ‘శ్రీరామరాజ్యం’. అంతకు ముందు కొన్ని సినిమాల్లో కేవలం పాటల్లో రాముడి పాత్రల్లో మెప్పించడం విశేషం.
సుమన్ (Suman): తెలుగు సీనియర్ హీరోభద్రాచలం రామ మందిరం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'శ్రీరామదాసు'. ఈ మూవీలో శ్రీరాముడి పాత్రలో మెప్పించారు.
శ్రీకాంత్ (Srikanth): కోడిరామకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ 'దేవుళ్లు'. ఈ చిత్రంలో ఓ పాటలో శ్రీకాంత్ శ్రీరాముడి పాత్రలో నటించి మెప్పించారు.
శోభన్ బాబు (Shobhan Babu): బాపు దర్శకత్వంలో నట భూషణ శోభన్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం 'సంపూర్ణ రామాయణం'. ఈ చిత్రంలో శోభన్ బాబు తొలిసారి రామయ్య పాత్రలో మెప్పించారు.
NTR (ఎన్టీఆర్) : తెలుగు ప్రేక్షకులకు శ్రీరామచంద్రుడు అంటే నందమూరి తారక రామారావే. టాలీవుడ్ సిల్వర్ స్క్రీన్ పై రాముడి పాత్రలో జీవించి సార్ధక నామ ధేయుడిగా నిలిచారు. అలనాటి 'సంపూర్ణ రామాయణం' నుంచి ‘శ్రీరామ పట్టాభిషేకం’ వరకు చాలా చిత్రాల్లో శ్రీరామ పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు అన్నగారు.
రణబీర్ కపూర్ (Ranbir Kapoor): హిందీ హీరో రణ్ బీర్ కపూర్.. త్వరలో రామాయణం పేరుతో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రంలో శ్రీరాముడి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా 2026,2027 దీపావళి కానుకగా విడుదల కానుంది.
అటు తెలుగు తెరపై అలనాటి కథానాయకులు ఏఎన్నాఆర్, కాంతారావు, హరనాథ్, రవి సహా పలువురు హీరోలు కూడా శ్రీరామ చంద్రుడి పాత్రలో పాత్రల్లో నటించి మెప్పించడం విశేషం.