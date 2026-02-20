English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tollywood Heroes: బాలయ్య బాటలో ప్రభాస్, పవన్, ఎన్టీఆర్,చరణ్.. ! అసలు మ్యాటర్ ఇదే..!

Tollywood Heroes: ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ హీరోలందరూ బాలయ్య బాటలో పయనిస్తున్నారు. ప్రభాస్, పవన్ కళ్యాణ్, ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ సహా అందరు హీరోలు అదే బాటలో పయనిస్తున్నారు. అవును ఈ హీరోలందరూ బాలయ్య బాటలో తమకు గతంలో హిట్ ఇచ్చిన దర్శకులను రిపీట్ చేస్తున్నారు. 
బాలకృష్ణ - గోపిచంద్ మలినేని.. బాలకృష్ణ రీసెంట్ గా బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో ‘అఖండ 2’ మూవీతో పలకరించారు. తాజాగా   బాలకృష్ణ, గోపిచంద్ మలినేని కాంబినేషన్‌లో ‘వీరసింహారెడ్డి’ సినిమా తర్వాత మరో సినిమా పట్టాలెక్కబోతుంది. ఇప్పటికే పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. అఖండ 2 ఫలితం తర్వాత ఈ సినిమాను జానపదం కాకుండా మాములు కథతో బాలయ్య ఇమేజ్ కు తగ్గ స్టోరీతో తెరకెక్కుతుంది. ఈ నెలలోనే ఈ సినిమా పట్టాలెక్కుతుంది. 

పవన్ కళ్యాణ్ - హరీష్ శంకర్..  గబ్బర్ సింగ్ వంటి హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్, హరీష్ శంకర్ కలయికలో 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా రాబోతుంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తైయిన ఈ చిత్రం మార్చి 26న విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమా పై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. 

ప్రభాస్ - ప్రశాంత్ నీల్..  ప్రభాస్, ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో వచ్చిన  'సలార్ సీజ్ ఫైర్ పార్ట్ -1' బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయం సాధించింది. స్పిరిట్, ఫౌజీ మూవీల తర్వాత 'సలార్ - 2 శౌర్యంగ పర్వం' పట్టాలెక్కబోతుంది. 2028లో ఈ సినిమా రావడం పక్కా అని చెబుతున్నారు.  

ఎన్టీఆర్ - కొరటాల శివ.. ఎన్టీఆర్, కొరటాల శివ కలయికలో   'జనతా గ్యారేజ్' ఆ తర్వాత ‘దేవర పార్ట్ -1’ బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. ఇక వీళ్ల కాంబోలో ‘దేవర పార్ట్ -2’ త్వరలో సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది. ఎన్టీఆర్ బర్త్ డే రోజున ఈ సినిమాపై బిగ్ అప్ డేట్ వెలుబడనున్నట్టు సమాచారం.    

నాని - శ్రీకాంత్ ఓదేల.. నాని, శ్రీకాంత్ ఓదేల కలయికలో  వచ్చిన చిత్రం  ‘దసరా’. అంతేకాదు బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయం సాధించింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది. ముందుగా మార్చి 26న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఆగష్టు 21కు పోస్ట్ పోన్ అయింది. 

కల్కి పార్ట్ -2.. ప్రభాస్, నాగ్ అశ్విన్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ‘కల్కి 2898 AD’ సినిమా 2024లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా బాక్సాఫీస్ ను దున్నేసింది. ఇపుడీ కాంబినేషన్ లో రాబోయే సీక్వెల్ త్వరలో పట్టాలెక్కేుంది. అంతేకాదు వచ్చే యేడాది  విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు.    

రామ్ చరణ్ - సుకుమార్..  రంగస్థలం వంటి బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ తర్వాత రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కలయికలో  మరో మూవీ రాబోతుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ‘పెద్ది’ చిత్రం తర్వాత ఈ కాంబో  సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది. పెద్ది మూవీ ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. 

ఎన్టీఆర్ - త్రివిక్రమ్.. ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో మరో సినిమా రాబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ‘అరవింద్ సమేత వీరరాఘవ’ తర్వాత కార్తికేయ స్వామిపై ‘గాడ్ ఆఫ్ వార్’ నేపథ్యంలో ఓ సినిమా రాబోతున్నట్టు గత కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి.

Balakrishna Nani Gopichand Malineni Prabhas Jr Ntr Devara Koratala Siva Hit Combinations Tollywood

