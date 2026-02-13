English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Single Heroines: పెళ్లి వయసు దాటవేసిన స్టార్ హీరోయిన్స్.. ఇక లైఫ్ అంతా సింగిల్‌గానే ఉండిపోనున్నారా..?

Unmarried Actresses: ఏ వయసులో జరగాల్సిన ముచ్చటా ఆ వయసులోనే జరగాలంటారు పెద్దలు. సాధారణ అమ్మాయిలకు 18 ఏళ్లు దాటగానే పెళ్లెప్పుడు అనే ప్రశ్న ఎదురవుతుంది. అదే వెండితెర మీద అలరించే హీరోయిన్స్‌ మాత్రం పెళ్లి వయసు దాటిపోయిన కూడా ఇంకా సింగిల్‌గానే ఉంటున్నారు. ఏజ్ బార్ అవుతున్న పెళ్లిపీటలు ఎక్కని హీరోయిన్స్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  
 
నాలుగు పదులు దాటినా పెళ్లి గురించి ఆలోచించని హీరోయిన్లలో అనుష్క శెట్టి ముందు వరుసలో ఉంటుంది. 'సూపర్' సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన స్వీటీ.. దాదాపు 15 ఏళ్ల పాటు స్టార్ హీరోయిన్‌గా రాణించింది. 'బాహుబలి' సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ బ్యూటీకి.. ప్రభాస్‌‌తో పెళ్లంటూ చాలా సార్లు పుకార్లు వచ్చాయి. కానీ అనుష్క మాత్రం ఇప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోకుండానే సింగిల్‌గానే ఉంటోంది.    

గత రెండు దశాబ్దాలుగా సినీ ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్న త్రిష.. ఇప్పటికీ క్రేజీ ఆఫర్స్‌తో దూసుకుపోతోంది. ఏజ్ బార్ అయిన ఈ అమ్మడు ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. వాస్తవానికి వరుణ్ అనే బిజినెస్ మ్యాన్‌తో త్రిష కొంతకాలం పాటు డేటింగ్ చేసి ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేసుకుంది. మరికొన్ని రోజుల్లో మ్యారేజ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటుండగా.. ఏం జరిగిందో ఏమో సడన్‌గా పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకొని అందరికీ షాక్ ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఎప్పుడు పెళ్లి గురించి అడిగినా.. సమాధానం దాటవేస్తూ వస్తోంది త్రిష.  

సీనియర్ హీరో కమల్ హాసన్ కూతురు శృతి హాసన్ కూడా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఇంకా సింగిల్‌గానే ఉంది. దశాబ్దానికి పైగా సినీ ఇండస్ట్రీలో రాణిస్తున్న ఈ బ్యూటీకి.. రెండు సార్లు బ్రేకప్ కూడా అయింది. ఈ భామ పెళ్లి అనే బంధం కంటే లివ్ ఇన్ రిలేషన్‌షిప్, కెరీర్ మీదనే ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతోంది.  

హీరోయిన్ తమన్నా కూడా వయసు పెరిగిపోతున్నా పెళ్లి ఊసే ఎత్తడం లేదు. అప్పట్లో బాలీవుడ్ నటుడు విజయ్ వర్మతో పీకల్లోతూ ప్రేమలో మునిగిన ఈ బ్యూటీ.. తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ అతనితో బ్రేకప్ చేసుకుంది. ఇక అప్పటి నుండి సింగిల్‌‌గానే ఉంటుంది.  

సౌత్‌లో చాలా పాపులర్ నటి రమ్య. ఏజ్ బార్ అవుతున్నా.. గ్లామర్ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఈ బ్యూటీకి. నాలుగు పదుల వయసు వచ్చిన ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. రాహుల్ గాంధీతో సహా కొందరితో రమ్య పేరు పాపులర్ అయ్యింది. అయితే రమ్య మాత్రం ఇంకా సింగిల్‌గానే ఉంది.   

