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Tollywood Hit Combinations: బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇచ్చిన దర్శకులను రిపీట్ చేస్తోన్న హీరోలు..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 21, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:23 PM IST

Tollywood Hit Combinations: ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీలో స్టోరీ కంటే ముందు కాంబినేషన్‌కు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యాత ఇస్తున్నారు.  ఒక హీరో, డైరెక్టర్ కలయికలో ఓ ఓ చిత్రం హిట్ అయితే వెంటనే ఆ కాంబినేషన్‌నే రిపీట్ చేస్తున్నారు. చిరంజీవి, బాలయ్య నుంచి మొదలు పెడితే యంగ్ హీరోల వరకు అందరు తమకు గతంలో సక్సెస్ ఇచ్చిన దర్శకులను రిపీట్ చేస్తున్నారు.  

Balakrishna - Gopichand Malineni 1/8

బాలకృష్ణ - గోపీచంద్ మలినేని

బాలకృష్ణ - గోపీచంద్ మలినేని..

బాలకృష్ణ, గోపిచంద్ మలినేని కలయికతో ‘వీరసింహారెడ్డి’ సినిమా తర్వాత మరో సినిమా పట్టాలెక్కబోతుంది. NBK 111 పేరుతో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాలో బాలయ్య ముంబై గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా కనిపించబోతున్నాడు. బాలకృష్ణ బర్త్ డే సందర్బంగా విడుదల చేసిన గ్లింప్స్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని దసరా కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్‌లో ఉన్నారు. 

chiranjeevi - bobby 2/8

చిరంజీవి - బాబీ

చిరంజీవి - బాబీ..

చిరంజీవి , బాబీ కలయికలో వచ్చిన ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో తెలిసిందే కదా. తాజాగా వీళ్లిద్దరి కలయికతో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. వచ్చే యేడాది సంక్రాంతి కానుకగా ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్‌లో ఉన్నారు. 

 

Venkatesh - Anil Ravipudi - Kalyan Ram 3/8

వెంకటేష్ - అనిల్ రావిపూడి - కళ్యాణ్ రామ్

వెంకటేష్ - అనిల్ రావిపూడి - కళ్యాణ్ రామ్..

వెంకటేష్, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్‌కు తెలుగులో మంచి గిరాకీ ఉంది. వీళ్లిద్దరి కలయికలో వచ్చిన ఎఫ్ 2, ఎఫ్ 3, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం, మన శంకర వర ప్రసాద్ (గెస్ట్)ల తర్వాత వీళ్ల కలయికలో ఐదో సినిమా రాబోతుంది. ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్ రామ్ మరో హీరోగా నటిస్తున్నాడు. పటాస్ తర్వాత కళ్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న రెండో సినిమా ఇదే. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే యేడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్‌లో ఉన్నారు. 

 

Nani - Srikanth Odela 4/8

నాని - శ్రీకాంత్ ఓదేల

నాని - శ్రీకాంత్ ఓదేల.. నాని, శ్రీకాంత్ ఓదేల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ‘దసరా’ చిత్రం మంచి సక్సెస్ అందుకుంది.  ప్రస్తుతం వీళ్ల కాంబినేషన్ లో ‘ప్యారడైజ్’ చిత్రాన్ని త్వరలో రిలీజ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు. 

 

NTR - Koratala Siva 5/8

ఎన్టీఆర్ - కొరటాల శివ

ఎన్టీఆర్ - కొరటాల శివ.. ఎన్టీఆర్, కొరటాల శివ కాంబినేషన్‌లో  'జనతా గ్యారేజ్' తాజాగా ‘దేవర పార్ట్ -1’ బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. ఇక వీళ్ల కాంబినేషన్ లో ‘దేవర పార్ట్ -2’ త్వరలో సెట్స్ పైకి వెళ్లనున్నట్టు చెప్పారు. 2027లో ఈ చిత్రం పట్టాలెక్కే అవకాశాలున్నాయి.  

Prabhas - Prashanth Neel6/8

ప్రభాస్ - ప్రశాంత్ నీల్

ప్రభాస్ - ప్రశాంత్ నీల్..  ప్రభాస్, ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో  తెరకెక్కిన 'సలార్ సీజ్ ఫైర్ పార్ట్ -1' బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి హిట్ అందుకుంది.  త్వరలో కాంబినేషన్‌లో 'సలార్ - 2 శౌర్యంగ పర్వం' రాబోతుంది. 2027లో ఈ  సినిమా పట్టాలెక్కనుంది.  

Kalki 2898 AD 7/8

కల్కి పార్ట్ -2

కల్కి పార్ట్ -2 .. ప్రభాస్, నాగ్ అశ్విన్ కాంబినేషన్‌లో  వచ్చిన ‘కల్కి 2898 AD’ సినిమా. 2024లో విడుదలైన ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఇపుడీ కాంబినేషన్ లో రాబోయే సీక్వెల్ 2027లో విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టు సమాచారం.  

Ram Charan - Sukumar 8/8

రామ్ చరణ్ - సుకుమార్

రామ్ చరణ్ - సుకుమార్..  రంగస్థలం వంటి బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ తర్వాత రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కాంబోలో మరో చిత్రం రాబోతుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ  సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి.  

 

TAGS:
Nani
Balakrishna
Chianjeevi
Prabhas
Jr Ntr
Devara
Koratala Siva
Tollywood

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