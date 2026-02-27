English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tollywood Most Eligible Bachelors: బ్యాచిలర్ లైఫ్ కు విజయ్ గుడ్ బై.. ప్రభాస్ సహా లిస్టులో ఉన్న మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్స్ వీళ్లే..

Tollywood Most Eligible Bachelors: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక్కో కథానాయకుడు  తమ బ్యాచిలర్ జీవితానికి బై బై చెప్పేస్తున్నారు.  తాజాగా విజయ్ దేవరకొండ.. తన సహ నటి రష్మికను సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఈ గురువారం పెళ్లి చేసుకున్నాడు. దీంతో తన బ్యాచిలర్ లైఫ్ కు ఎండ్ కార్డు వేసాడు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో లో కొంత మంది హీరోలు సోలో బ్రతుకు సో బెటర్ అంటూ ఇంకా టైమ్ పాస్. మరి ఈ యేడాదిలోనైనా ప్రభాస్, రామ్ పోతినేతి సహా ఈ హీరోలు మ్యారేజ్ చేసుకుంటారా అనేది చూడాలి.  

 
ప్రభాస్..  ప్రభాస్ వయసు 46 యేళ్లు.  ఇప్పటికీ  తన పెళ్లిపై   ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండా సోలోగానే ఉంటున్నాడు ఈ టాలీవుడ్ రెబల్.  మరి  2026లో అయిన తన బ్యాచిలర్‌ లైఫ్‌కు ఈ టాలీవుడ్ సలార్ శుభం కార్డ్ వేస్తాడా అని చూడాలి.   

రామ్ పోతినేని..  తెలుగులో మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా సింగిల్ గా లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తోన్న హీరోల్లో రామ్ పోతినేని ఒకరు. గత రెండు మూడేళ్లుగా  ఇతను మ్యారేజ్  చేసుకోబోతున్నడంటూ వార్తలు వచ్చాయి. మరి 37 యేళ్లు వయసులోనైనా పెళ్లి పీఠలు ఎక్కుతాడా అనేది చూడాలి. 

సాయి దుర్గ తేజ్..  సోలో బ్రతకు సో బెటర్ అంటూ బ్యాచిలర్ మూవీలు చేస్తోన్న సాయి దుర్గ తేజ్ వయసు 39 యేళ్లు. మరి 2026లో తన పెళ్లికి సంబంధించిన శుభవార్త చెబుతాడా లేదా అనేది చూడాలి.   

అడివి శేష్..  టాలీవుడ్‌లో ప్రభాస్ తర్వాత ఏజ్ 40 యేళ్లు దాటినా.. ఇప్పటికే బ్యాచిలర్ గా ఉన్న హీరోల్లో  అడవి శేష్ ఒకడు. ఇతను తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన ఓ ఫ్యామిలికి చెందిన అమ్మాయితో లవ్ లో  ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరి 2026లో శేష్ ఓ ఇంటి వాడు అవుతాడా లేదా అనేది చూడాలి.

అటు తెలుగు హీరోలు  సందీప్ కిషన్, సుశాంత్, బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, రాజ్ తరుణ్, తరుణ్ వంటి హీరోలు కూడా ఇప్పటికీ సింగిల్ లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తున్నారు. 

