Tollywood couple Divorce: షాకింగ్.. విడాకుల బాటలో మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్..!

Tollywood Heroine Divorce: టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో మ్యారేజ్ లు ఎంత వేగంగా జరుగుతాయో.. డైవోర్స్ కూడా అంతే తొందరగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఇక్కడి బంధాలన్ని నీటి రాతలే అని చెప్పాలి. అందులో ఏదో కొద్ది మంది మాత్రమే తమ బంధాన్ని కలకాలం నిలుపుకుంటూ సంసారాలు చేస్తున్నారు. తాజాగా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి చెందిన ఒకప్పటి హీరోయిన్ తన భర్తకు విడాకులు ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతున్నట్టు గత యేడాది కాలంగా వార్తలు వస్తున్నాయి.
Tollywood Heroine Divorce Issue: తెలుగులో ఒకప్పుడు తన సినిమాలతో అలరించిన నటి స్వాతి. టీవీ యాంకర్ నుంచి హీరోయిన్ గా ప్రమోషన్ పొంది తన కంటూ స్పెషల్ ఐడెండిటీ ఏర్పరుచుకుంది. ఈమె టాలెంట్ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సిన పనిలేదు.
అంతేకాదు కేవలం తన అందంతో పాటు తెలుగు ప్రేక్షకుల కాదు.. తమిళంలో కూడా పలు హిట్ చిత్రాల్లో యాక్ట్ చేసి మెప్పించిన ఘటన స్వాతికి దక్కుతుంది. ఎన్నో హిట్ చిత్రాలతో ఫ్యాన్స్ కు చేరువ అయింది.
స్వాతి 2018లో తన ప్రియుడు వికాస్ వాసును లవ్ చేసుకొని మ్యారేజ్ చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత మూవీలకు దూరంగా ఉంది. అయితే స్వాతి గురించి ఓ వార్త నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతుంది.
స్వాతి తన సామాజిక మాధ్యమాల్లో మీడియా అకౌంట్స్ లో తన హాస్పండ్ తో ఉన్న అన్ని ఫోటోస్ ను డిలీట్ చేయడంతో ఈ వాదనలకు బలం చేకూర్చినట్లైయింది. గతంలో సమంత, నాగ చైతన్య, నిహారిక, చైతన్య జొన్నలగడ్డ కూడా ఇదే విధంగా డైవోర్స్ కు ముందు ఇలాగే తమ జీవిత భాగస్వాములకు సంబంధించిన ఫోటోలను డిలీట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా.
గతంలో స్వాతి తన విడాకులకు సంబంధించి రూమర్స్ వచ్చాయి. అప్పట్లో తన భర్త ఫోటోలను డిలీట్ చేయడం చేయడంపై వివరణ ఇచ్చుకొచ్చింది. ఈ సందర్భంగా స్వాతి తన ఆర్కైవ్ లో తన భర్తతో కలిసి ఉన్న ఫోటోలను దాచిపెట్టుకుట్టున్నట్టు వివరణ ఇచ్చింది. మరి నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు. మరి ఈ విషయమై ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.