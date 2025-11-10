Tollywood Senior Heroes Remuneration: టాలీవుడ్ సీనియర్ కథానాయకులు..యంగ్ కథానాయకులకు మించి వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు వీళ్లు తమ రేంజ్కు తగ్గట్టు వాళ్లు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఏ హీరో ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నారనే విషయానికొస్తే..
బాలకృష్ణ (Balakrishna Nandamuri).. నందమూరి బాలకృష్ణ.. వరుస సక్సెస్ ల నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా తన రెమ్యునరేషన్ ను రూ. 25 కోట్లకు పెంచారు. అఖండ 2 తాండవం కోసం అంతే తీసుకున్నట్టు సమాచారం. రాబోయే గోపీచంద్ మలినేని సినిమా కోసం ఏకంగా రూ. 40 కోట్ల వరకు ఛార్జ్ చేస్తున్నట్టు ఆయన సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
చిరంజీవి.. (Chiranjeevi).. మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఒక్కో చిత్రానికి దాదాపు రూ. 40 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం. రాబోయే రాబోయే బాబీ సినిమా ఏకంగా దాదాపు రూ.50 కోట్ల వరకు అందుకోబోతున్నట్టు సమాచారం.
వెంకటేష్ (Venkatesh).. విక్టరీ వెంకటేష్ ఒక్కో సినిమా కోసం రూ. 10 కోట్ల నుంచి రూ. 15 కోట్ల వరకు ఛార్జ్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సక్సెస్ తర్ాత త్రివిక్రమ్ మూవీ కోసం రూ. 20 కోట్లు తీసుకున్నట్టు సమాచారం.
నాగార్జున (Nagarjuna Akkineni).. అక్కినేని నాగార్జున ఒక్కో సినిమా కోసం దాదాపు రూ. 7 కోట్ల వరకు పారితోషం తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం. తాజాగా ‘కూలీ’ కోసం దాదాపు రూ. 20 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్టు భోగట్టా.
రవితేజ (Ravi Teja).. రవితేజ ప్రస్తుతం ఒక్కో సినిమా కోసం రూ. 10 కోట్ల నుంచి రూ. 15 కోట్ల వరకు పారితోషకం తీసుకుంటున్నారు. తాజాగా ‘మాస్ జాతర’ కోసం అంతేకాదు ఛార్జ్ చేశారు. వరుస ఫ్లాపుల నేపథ్యంలో తన పారితోషికాన్ని తగ్గించుకున్నట్టు సమాచారం.