Mahesh Babu: ఈ స్టార్ హీరోయిన్ మహేష్ బాబు చెల్లెలు.. కృష్ణ ముగ్గురు కూతుర్లు మాత్రం కాదు..!

Mahesh Babu Sister : సూపర్ స్టార్ కృష్ణ కి ముగ్గురు కూతుర్లు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. వీళ్ళల్లో మంజులా మాత్రమే సినిమా ఇండస్ట్రీ వైపు వచ్చింది. అయితే మంజులా కాకుండా మరో స్టార్ హీరోయిన్ కూడా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుని అన్న, అన్న అని పిలుస్తుందంట. ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ ఎవరు అంటే..
మహేష్ బాబు పేరు వినగానే ప్రతి ఒక్క హీరోయిన్ అతని పక్కన నటించాలి అనుకుంటుంది. ఎంతోమంది అమ్మాయిలకు రాకుమారుడు ఈ స్టార్ హీరో. 

అయితే అలాంటి హీరోని ఒక స్టార్ హీరోయిన్ మాత్రం అన్న..  అని పిలుస్తుందట. బస్ స్టాప్, కేరింత ఇలాంటి సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు.. విశాల్ హీరోగా వచ్చిన రాయుడు లాంటి సినిమాతో తమిళ ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన సౌత్ హీరోయిన్ శ్రీవిద్య. 

ఈ హీరో మహేష్ బాబుతో చిన్నప్పుడు యువరాజు సినిమాలో నటించింది. అయితే ఈ హీరోయిన్ మహేష్ బాబు ని అన్న అని పిలుస్తుంది అంట. 

అంతేకాదు ఈమధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ మహేష్ బాబు తనకి ఎన్నో చాక్లెట్లు కూడా  కొనిచ్చేవాడు అని చెప్పుకొచ్చింది.

ఇక మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వస్తున్న తన 29వ సినిమా షూటింగు తో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాని ఏకంగా 120కు పైగా దేశాలలో విడుదల చేయడానికి సన్నహాలు చేస్తున్నారు రాజమౌళి.

