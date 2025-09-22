English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Divorce: విడాకులు తీసుకోబోతున్న స్టార్ హీరో.. ఇప్పటినుంచే భార్యాభర్త దూరంగా..!

Star Hero Divorce : ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో..విడాకులు అనేది చాలా కామన్ అయిపోతోంది. ఒకప్పుడు హిందీ ఇండస్ట్రీలో మాత్రమే.. రెండు పెళ్లిళ్లు.. మూడు పెళ్లిళ్లు అనే కాన్సెప్ట్ వినిపించేది. కానీ ఇప్పుడు తెలుగు  ఇండస్ట్రీలో కూడా అది కామన్ అయిపోయింది.. ఈ క్రమంలో మరో స్టార్ జంట కూడా.. విడాకులకు సిద్ధమవుతున్నారు అని వినికిడి 
 
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా విడాకులు అనేది సర్వసాధారణం అయిపోతున్నాయి. పెళ్లయిన కొద్ది నెలలకే విడాకులు తీసుకొని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు.. కొంతమంది సెలబ్రెటీస్. 

ఈ క్రమంలో స్టార్ హీరో శర్వానంద్ కూడా త్వరలో విడాకులు తీసుకోబోతున్నారు అనే వార్త వినిపిస్తోంది. కేవలం రెండు సంవత్సరాల క్రితమే.. రక్షిత రెడ్డి అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నారు శర్వానంద్. 

వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి 2023లో.. అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. కొన్ని నెలల క్రితమే వీళ్ళిద్దరికీ ఒక పాప కూడా జన్మించింది. 

కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం  వీళ్లు త్వరలోనే విడాకులు తీసుకుంటారు అనే వార్త తెగ వినిపిస్తోంది. కానీ ఈ వార్తలో నిజం ఉందా లేదా అనే సందేహం ప్రస్తుతం ఎంతో మందిలో ఉండగా.. వైరల్ అవుతున్న మరో వార్త ఈ విషయం నిజమే అనిపించేలా చేస్తుంది. 

అదేమిటి అంటే.. చాలా రోజుల నుంచి వీరిద్దరూ విడిగానే ఉన్నారు అంట. దీంతో ఈ వార్తలు మరింత జోరు అందుకుంటున్నాయి. విడాకులు తీసుకోకముందే ఇద్దరూ ఇట్లా విడివిడిగా ఉండడం.. మొదలుపెట్టారు అని తెలుస్తోంది.

