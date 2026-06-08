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Star Hero: సినీ ఇండస్ట్రీకి గుడ్‌బై చెప్పనున్న స్టార్ హీరో..పల్లెటూరిలో కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టనున్న స్టార్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 08, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:17 AM IST

Star Hero:బిచ్చగాడు చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న ప్రముఖ నటుడు, సంగీత దర్శకుడు, నిర్మాత విజయ్ ఆంటోనీ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. రాబోయే రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల్లో సినిమా రంగానికి, చెన్నై నగర జీవితానికి గుడ్‌బై చెప్పి పల్లెటూరిలో స్థిరపడాలని భావిస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

Vijay Antony latest news1/5

విజయ్ ఆంటోనీ

ప్రస్తుతం ఆయన నటించిన నూరు సామి (తెలుగులో వంద దేవుళ్లు) సినిమా జూన్ 19న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో నిర్వహించిన ప్రమోషన్లలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ చిత్రం దర్శకుడు శశి తెరకెక్కించగా, ఇందులో స్వాసిక, లిజోమోల్ జోస్, అజయ్ ధీషన్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.తెలుగులో బిచ్చగాడుగా విడుదలైన పిచ్చైకారన్ విజయ్ ఆంటోనీకి అపారమైన గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. డబ్బింగ్ సినిమాలకు తెలుగు మార్కెట్‌లో ఆదరణ దక్కడం కష్టమైన సమయంలో ఆ చిత్రం ఘన విజయం సాధించి ఆయనను తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువ చేసింది. అప్పటి నుంచి ఆయన నటించిన సినిమాలు తెలుగులోనూ మంచి ఆదరణ పొందుతున్నాయి.

Bichagadu actor2/5

విజయ్ ఆంటోనీ సినిమాలకు గుడ్‌బై

అయితే ప్రస్తుతం నగర జీవితంపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్న విజయ్ ఆంటోనీ, చెన్నైలో కేవలం వృత్తిపరమైన అవసరాల కోసమే ఉంటున్నానని తెలిపారు. నగరాల్లోని విలాసవంతమైన జీవితం కంటే గ్రామాల్లో దొరికే స్వచ్ఛమైన గాలి, ప్రశాంతత, మనుషుల మధ్య ఉండే అనుబంధాలే నిజమైన సంపద అని వ్యాఖ్యానించారు.  

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విజయ్ ఆంటోనీ రిటైర్మెంట్

ప్రత్యేకంగా శ్రీధర్ వెంబు జీవనశైలి తనను ప్రభావితం చేసిందని చెప్పారు. నగర జీవితం వదిలి గ్రామీణ ప్రాంతంలో స్థిరపడిన ఆయన మాదిరిగానే తాను కూడా పోల్లాచి లేదా కల్లకురిచ్చి ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ భూమి కొనుగోలు చేసి అక్కడే జీవించాలని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.  

Vijay Antony village life4/5

బిచ్చగాడు హీరో

కొన్నేళ్ల క్రితం తన కుమార్తె మరణం విజయ్ ఆంటోనీ జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ విషాదం తర్వాత జీవిత విలువలపై ఆయన దృక్పథం మారిందని, స్టార్‌డమ్ కంటే మానసిక ప్రశాంతత ముఖ్యమని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

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విజయ్ ఆంటోనీ తాజా వార్తలు

ప్రస్తుతం ఒప్పుకున్న సినిమాలతో పాటు తాజాగా ప్రకటించిన అప్పా కుట్టి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆయన సినీ రంగానికి దూరమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఈ నిర్ణయంపై అభిమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ, ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ఎంచుకోవాలన్న ఆయన ఆలోచనను పలువురు అభినందిస్తున్నారు.

TAGS:
Vijay Antony
Vijay Antony quits films
Vijay Antony village life
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Bichagadu actor
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