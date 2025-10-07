English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tollywood Heroes Educational Qualifications: మన టాలీవుడ్ టాప్ స్టార్స్ ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

Tollywood Top Heroes Remuneration: మన దేశంలో ఏ మూవీ ఇండస్ట్రీలో లేనట్టుగా తెలుగులో ఎక్కువ స్టార్ హీరోలున్నారు. అంతేకాదు మన భాషకు చెందిన హీరోలు చాలా మంది ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో సత్తా చాటుతున్నారు.ఇక మన  స్టార్స్  ఏం చదువుకున్నారనేది ఫ్యాన్స్ తో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఇంతకీ మన హీరోలు ఏం చదువుకున్నారో మీరు ఓ లుక్కేయండి..
ఎన్టీఆర్ (NTR).. జూనియర్ ఎన్టీఆర్..  హైదరాబాద్, సెయింట్ మేరీస్ కాలేజ్ లో ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదవుకున్నారు. అప్పటికే సినిమాల్లో స్టార్ ఇమేజ్ రావడంతో సినిమాలకు పులిస్టాప్ పెట్టేసాడు. 

పవన్ కళ్యాణ్..  ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నారు. అంజనా ప్రొడక్షన్స్ లో సహా నిర్మాతగా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు.  ఆపై కథానాయకుడిగా.. జనసేనిగా పాలిటిక్స్ లో ఉప ముఖ్యమంత్రి రేంజ్ కు ఎదిగారు.  

మహేష్ బాబు.. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం చెన్నైలోని లయోలా కాలేజ్ లో హానర్స్ డిగ్రీ ఆఫ్ కామర్స్ చదివారు. మహేష్ స్కూల్ చదువు  చెన్నై కేంద్రంగా సాగింది. పండుగాడికి తెలుగులో చదవడం, రాయడం రాదు.   

ప్రభాస్ .. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్..బాహుబలితో ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా సత్తా చాటుతున్నాడు. ‘ఈశ్వర్’ చిత్రంతో పరిచయమైన రెబల్ స్టార్.. బీటెక్ చదివాడు. ఆపై నటుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించారు. 

  రామ్ చరణ్.. రామ్ చరణ్.. లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ లో డిగ్రీ చదివాడు. ఆ తర్వాత ‘చిరుత’ చిత్రంతో వెండితెరకు  పరిచయమయ్యాడు. 

అల్లు అర్జున్.. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్.. హైదరాబాద్ లో  బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎమ్మెస్ఆర్ కాలేజ్, హైదరాబాద్ లో పూర్తి చేశాడు. 

నాని..  నాని, వెస్లీ డిగ్రీ కాలేజి హైదరాబాద్ లో చదవుకున్నాడు. ముందుగా బాపు, రాఘవేంద్రరావు దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా  పనిచేసి ‘అష్టా చెమ్మా’లో హీరోగా సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.   

విజయ్ దేవరకొండ.. విజయ్ దేవరకొండ హైదరాబాద్ లో  బీ.కాం చదవు కున్నాడు. అంతేకాదు చిన్న పాత్రలతో స్టార్ హీరో అయ్యాడు.   

Heroes Education Qualification pawan kalyan Prabhas Jr Ntr mahesh babu allu arjun Tollywood

