Tollywood Star Heroes: తెలుగు హీరోల అందరూ ఒకే ఫ్రేమ్లో.. ఎక్కడ కలిసారో తెలుసా..?

Tollywood Star Heroes Viral AI Video: సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఒక వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ అందరూ ఒకే దగ్గర కూర్చొని నవ్వుతూ కనిపిస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఇలా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు అందరూ ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపించడం చాలా అరుదు.
తెలుగు ప్రేక్షకులకు తమ అభిమాన హీరోలు కలిసి కనిపిస్తేనే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు ఒకే స్టేజ్ మీద కనిపించినా సోషల్ మీడియాలో భారీగా ట్రెండ్ అవుతుంది. అలాంటిది ఇప్పుడు టాలీవుడ్లోని పెద్ద హీరోలందరూ ఒకే దగ్గర కూర్చొని సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ నవ్వుతూ కనిపించడంతో అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. View this post on Instagram A post shared by Dileep Edits (@dileeps_edit)
ఈ వీడియోలో అందరి హీరోల లుక్స్ కూడా చాలా నేచురల్గా కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే చాలా మంది ఇది నిజమైన వీడియో అనుకున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ స్టేడియంలో అందరూ కలిసి మ్యాచ్ చూస్తున్నట్టుగా వీడియో ఉండటంతో మరింత నిజంగా అనిపించింది. అభిమానులు ఈ వీడియోను వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లలో భారీగా షేర్ చేస్తున్నారు.
అయితే అసలు విషయం ఏమిటంటే ఇది నిజమైన వీడియో కాదు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను ఎఐ టెక్నాలజీతో తయారు చేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో స్టార్ హీరోల ముఖాలను చాలా సహజంగా వీడియోలో చూపించారు. అందుకే ఇది ఫేక్ వీడియో అని మొదట్లో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు.
ఇప్పుడు ఎఐ టెక్నాలజీ ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో ఈ వీడియో చూస్తే స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. నిజమైన వీడియోలా కనిపించేలా ఎడిట్ చేయడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. మరోవైపు అభిమానులు మాత్రం “ఇది నిజంగా జరిగితే ఎంత బాగుండేది” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో భారీగా వైరల్ అవుతోంది. టాలీవుడ్ అభిమానుల మధ్య ఈ వీడియో హాట్ టాపిక్గా మారింది.