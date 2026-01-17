Star Heroine: మాజీ ప్రధానితో ఎఫైర్ పెట్టుకున్న ఎక్స్ ఎంపీ.. నాగార్జున సరసన మెప్పించిన స్టార్ హీరోయిన్..

Star Heroine Affair With EX PM: ఏ హీరోయిన్ కు అయినా.. పెళ్లి అయినా తర్వాత అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి. మన ప్రేక్షకులు కూడా వాళ్లను హీరోయిన్స్ గా చూడలేరు. కానీ ఈమె మాత్రం ఓ బిడ్డకు తల్లి అయిన తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలో కథానాయికా పీక్స్ చూసింది. అంతేకాదు లోక్ సభ మెంబర్ గా గెలవడంతో పాటు తెలుగులో నాగార్జున సరసన యాక్ట్ చేయడం విశేషం. ఇంతకీ ఎవరనేగా ఆ హీరోయిన్..
Tollywood Star Heroine affair with EX Prime Minister: సినిమా అనే రంగుల ప్రపంచంలో కథానాయికా తనకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకోవడం అంత సులభం కాదు. అది కూడా పెళ్లై పిల్లలున్న వాళ్ల పరిస్థితి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఈ హీరోయిన్ మాత్రం పెళ్లై పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో తన కంటూ సెపరేట్ ఐడెండిటీ తెచ్చుకుంది. ఆమె ఎవరే కాదు. మూన్ మూన్ సేన్. ఈమె అసలు పేరు శ్రీమతి సేన్. సినిమాల్లో తన పేరు మూన్ మూన్ సేన్ గా మార్చుకుంది. తల్లి సుచిత్రా సేన్.. బెంగాలీ చిత్రసీమలో అప్పట్లో నెంబర్ వన్ హీరోయిన్. మన దగ్గర మహానటి సావిత్రి లెవల్ అని చెప్పాలి.
సుచిత్రా సేన్ బిడ్డగా సినీ అరంగేట్రం ఈజీగానే లభించింది. అది కూడా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ప్రవేశించడం మాములు విషయం కాదు. అంతేకాదు తన ఫష్ట్ మూవీతోనే సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. 80లలో తన గ్లామర్ తో పాటు స్టైల్ తో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. కానీ అదే సమయంలో, ఆమె జీవితం ఎన్నో వివాదాలకు నిలయంగా మారింది. తేకాదు ఈమె రాజకీయాల్లోను లక్ ను పరీక్షించుకున్నారు. ఈమె 2014లో తృణముల్ కాంగ్రెస్ తరుపున ‘బంకుర’ లోక్ సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీగా గెలిచారు. ఆ తర్వాత ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు.
మూన్ మూన్ తల్లితండ్రులది సంపన్న కుటుంబం. ఆమె తాత ఆదినాథ్ సేన్ నగరంలో పెద్ద బిజినెస్ మాగ్నెట్. మూన్ మూన్ సేన్ 1978లో భరత్ దేవ్ వర్మను పెళ్లి చేసుకుంది. అతను కూడా రాజ కుటుంబానికి చెందిన వాడు. మూన్ మూన్ సేన్, భరత్ లకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు.ఈమె కూతుళ్లు రియా సేన్, రైమా సేన్ బాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ గా లక్ పరీక్షించుకున్నారు. కానీ పెద్దగా రాణించలేకపోయారు.పెళ్లై పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత, మూన్ మూన్ సేన్ 30 యేళ్ల వయస్సులో సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయడం బిగిన్ చేసింది. మూన్ మూన్ సేన్ హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ మూవీ 'అందర్ బహార్'. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఆ రత్వాత ఆమె మాధురి దీక్షిత్ తో కలిసి '100 డేస్'లో యాక్ట్ చేసింది.
మూన్ మూన్ సేన్ తన కెరీర్ మొత్తంలో 60 సినిమాలు, 40 కి పైగా టీవీ షోలలో యాక్ట్ చేసింది. బెంగాలీ, హిందీ చిత్రాలతో పాటు, ఆమె మలయాళం, కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, మరాఠీ చిత్రాలలో తన లక్ పరీక్షించుకుంది. చిత్ర పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించే ముందు, మూన్ మూన్ సేన్ కోల్కతాలోని ఒక పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ టీచర్ గా పనిచేశారు. ఆమె స్వయంగా ఆక్స్ఫర్డ్లో చదువుకోవడం విశేషం. తెలుగులో సిరివెన్నెల, నాగార్జున హీరోగా నటించిన ‘మజ్ను’లో కీలక పాత్రలో నటించింది.
మూన్ మూన్ సేన్ తన సినీ కెరీర్ తో పాటు పర్సనల్ లైప్ లో వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలిచింది. ఆమె తన కెరీర్ లో సైఫ్ అలీ ఖాన్, నిర్మాత రోము సిప్పీ, విక్టర్ బెనర్జీలతో ఎఫైర్స్ నడిపిందనే టాక్ అప్పట్లో కొన్ని పత్రికలు కోడై కూసాయి. వీళ్లతో మాత్రమే కాదు, మాజీ క్రికెటర్, పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రైమ్ మినిష్టర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్తో ఆమె ప్రేమాయణం నడిపించదని అప్పటి కొన్ని నీలి పత్రికలు పుంఖాను పుంఖానులుగా కథనాలు రాయడం విశేషం.
ఇమ్రాన్ ఖాన్తో తన ప్రేమ, లవ్ ఎఫైర్, డేటింగ్ గురించి మూన్ మూన్ సేన్ 2019లో PTIకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తాను ఇమ్రాన్తో ఎక్కువ టైమ్ సస్పెండ్ చేయడం వలన తనకు సాంత్వన చేకూరుతుందని చెప్పుకొచ్చింది. అతను తమ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ మాత్రమే. అంతకు మించి తమ మధ్య ఎలాంటి శారీరక సంబంధం లేదని తేల్చి చెప్పింది. కానీ కొంత మంది మాత్రం ఆమె చెప్పేది ఉత్తుత్తిద అనే వాళ్లున్నారు. ఏది ఏమైనా తన భర్తతో తనకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవన్నారు. అతని సహకారంతోనే నేను సినిమా రంగంలో ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోగలిగానని చెప్పుకొచ్చింది.