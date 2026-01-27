English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Star Heroine: 40 లక్షలు తీసుకొని మోసం చేసింది.. అందుకే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌ను గెంటేశారు

Tollywood Star Herione: ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగిన ఒక తెలుగు హీరోయిన్, ఆ తర్వాత ఎంత త్వరగా ఎదిగిందో అంత త్వరగా కనుమరుగైపోయింది. ఒకవేళ హిందీ సినిమాల్లో ఛాన్స్ వచ్చి ఈ హీరోయిన్ ఇలా అయిందేమో అని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ తీరా చూస్త..ఈ మధ్య ఒక నిర్మాత చెప్పిన ప్రకారం.. ఆమె ఒక నిర్మాతను మోసం చేయడం వల్ల ఇలా అయిందని వెల్లడించారు.
ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాప్ స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలుగొందిన ఇలియానా.. చాలా తక్కువ సమయంలో స్టార్‌డమ్ సంపాదించి..అదే వేగంతో ఇండస్ట్రీ నుంచి దూరమైంది… అప్పట్లో ఆమె ఎందుకు సినిమాలు తగ్గించిందనే విషయంపై ఎన్నో కథనాలు వచ్చాయి. కొందరు హిందీ సినిమాలపై ఫోకస్ పెట్టిందని అన్నారు. మరికొందరు వ్యక్తిగత కారణాలు చెప్పుకొచ్చారు. కానీ అసలు నిజం ఇప్పుడు బయటకు వస్తోంది.

ఇలియానా దేవదాసు సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యింది. ఆ సినిమా ఆమెకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత పోకిరి సినిమాలో మహేష్ బాబుతో కలిసి నటించి భారీ బ్లాక్‌బస్టర్ అందుకుంది. ఆ ఒక్క సినిమాతోనే ఆమె టాప్ లీగ్ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది.   

అప్పట్లో ఇలియానా డేట్స్ కోసం నిర్మాతలు క్యూ కట్టే పరిస్థితి ఉండేది. వరుసగా పెద్ద హీరోల సినిమాల్లో ఛాన్స్‌లు వచ్చాయి. అయితే ఈ స్టార్‌డమ్ ఎక్కువ కాలం నిలబడలేదు. ఒక్కసారిగా ఆమె సినిమాలు తగ్గాయి. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఆమె పేరు అరుదుగా వినిపించడం మొదలైంది.   

దీనిపై అప్పట్లో ఎవ్వరూ స్పష్టంగా మాట్లాడలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఒక నిర్మాత ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఈ విషయంలో కొత్త కోణం చూపించింది. ఆ నిర్మాత చెప్పిన ప్రకారం..ఇలియానా ఒక తమిళ నిర్మాత నుంచి సుమారు రూ.40 లక్షల అడ్వాన్స్ తీసుకుంది. ఆ సినిమాకు డేట్స్ ఇస్తానని చెప్పి.. తర్వాత డేట్స్ ఇవ్వలేదట. అంతేకాదు, తీసుకున్న డబ్బును కూడా తిరిగి ఇవ్వలేదని ఆయన తెలిపారు. నిర్మాతల సంఘం ఈ విషయాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకుని లాగ్ షీట్లను పరిశీలించిందట.

పరిశీలనలో అడ్వాన్స్ తీసుకున్న సమయంలోనే ఇలియానా మరో సినిమాకు పని చేసినట్టు బయటపడిందని చెప్పారు. ఇండస్ట్రీ నిబంధనల ప్రకారం అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాక ఆ సినిమా చేయాలి. ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ మొదలుకాకపోతే డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలి. కానీ ఈ రెండు జరగకపోవడంతో నిర్మాతల సంఘం ఆమెపై నిషేధం విధించిందని ఆ నిర్మాత వెల్లడించారు.  

ఈ సంఘటన తర్వాతే ఇలియానా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి పూర్తిగా దూరమైందని టాక్. స్టార్‌డమ్ ఉన్నా కూడా ప్రొఫెషనల్‌గా వ్యవహరించకపోతే కెరీర్‌పై ఎంత ప్రభావం పడుతుందో ఈ ఘటన ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటున్నారు.

