Telugu star heroines: భర్త చేతుల్లో దెబ్బలు తిన్న తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్లు వీళ్లే..!

సినిమాల్లో వెలుగులు కనిపించినా, కొందరు హీరోయిన్ల వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రం చీకటితో నిండిపోయింది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్తల చేతుల్లో హింస అనుభవించిన హీరోయిన్లు ఎంతోమంది ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు ఎవరు అనే విషయంలోకి వెళితే..
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న నటి శారద. ఆమె నటుడు చలంను ఇష్టపడి ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. కానీ పెళ్లి తర్వాత ఆమె జీవితంలో శాంతి మాత్రం లభించలేదు. చలం ఆమెను శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించేవాడని శారదే ఓ సందర్భంలో వెల్లడించారు. ఇంట్లో చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు జరిగేవని, కొట్టేవారని ఆమె చెప్పారు. ఈ హింసను భరించలేక చివరకు ఆమె అతనితో విడిపోయింది. ఆ రోజుల్లో ఈ విషయాలు బయటకు చెప్పడం చాలా కష్టం అయినా..శారద ధైర్యంగా నిజాన్ని చెప్పగలిగారు.

వందలాది సినిమాల్లో తల్లి పాత్రలతో ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకున్న సుజాతమ్మ కూడా ప్రేమ వివాహమే చేసుకున్నారు. కానీ ఆమె దాంపత్య జీవితం సుఖంగా సాగలేదు. భర్త నిత్యం ఆమెను హింసించేవాడని, బెల్ట్‌తో కూడా కొట్టేవాడని చెప్పుకుంటారు. ప్రతిరోజూ భయంతో..బాధతో జీవించాల్సి వచ్చిందని ఆమె సన్నిహితులు వెల్లడించారు.

అలనాటి నటి గిరిజ పరిస్థితి మరింత దారుణం. ఆమె భర్త చేతిలో తీవ్రంగా కొట్టించుకున్న సందర్భం ఒకటి ఉంది. ఒకసారి భర్త కొట్టిన దెబ్బల వల్ల ఆమెకు 14 కుట్లు పడినట్లు అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది. ఇది విన్నవారిని షాక్‌కు గురి చేసింది. బయటకు చిరునవ్వుతో కనిపించినా..ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం ఎన్నో బాధలు పడింది.

సిల్క్ స్మిత జీవితం ఎన్నో విషాదాల మధ్య గరిచింది. ఆమె ఎదుర్కొన్న మానసిక ఒత్తిడి, వ్యక్తిగత సమస్యలు చాలా తీవ్రమైనవి అని అప్పట్లో ఆమె సన్నిహితులు చెప్పేవాళ్ళు. కుటుంబ జీవితం..ప్రేమ సంబంధాల్లో ఎదురైన బాధలు ఆమెను లోపల నుంచి కుంగదీశాయంట. అంతేకాకుండా ఆమె కూడా ప్రేమించిన వాళ్ళ దగ్గర దెబ్బలు తినిందంట. చివరకు ఆ బాధలే ఆమె జీవితానికి విషాద ముగింపు తెచ్చాయి.  

కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మాత్రం అలా లేదు. అమ్మాయిలు అప్పగిలా కాకుండా ఇప్పుడు ధైర్యంగా ఉంటున్నారు. అందుకే అదృష్టం కొద్దీ ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ ఎవరూ కూడా ఇలాంటి బాధలు పడడం లేదు.

