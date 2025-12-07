Plastic surgery: సమంత నుండి రష్మిక మందన్నా వరకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్న టాప్-10 హీరోయిన్స్ వీళ్లే..!

Tollywood Actresses Plastic Surgery: ఈ రోజుల్లో అందంగా కనిపించేందుకు హీరోయిన్స్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకోవడం చాలా కామన్ అయిపోయింది. ఫేస్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటేనే అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు.. లేదంటే ఇక అంతే సంగతి. దీంతో సినిమాల్లో మరింత అందంగా కనిపించేందుకు ముక్కుకు, పెదాలకు సర్జరీ చేయించుకుంటున్నారు. మరి అలా టాలీవుడ్ లో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్న టాప్-10 హీరోయిన్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
1. సమంత: ఏ మాయ చేశావే సినిమాతో కుర్రకారును ఫిదా చేసిన హీరోయిన్ సమంత కూడా.. తన నోస్, లిప్స్ కు సర్జరీ చేయించుకుంది. ఇప్పుడు సమంత అంటే ఏ మాయ చేశావేకి ముందు.. తర్వాత అన్నంతగా ఈ అమ్మడు ముఖం మారిపోయింది. అప్పట్లో సమంత లుక్ను చూసి చాలా మంది షాకయ్యారు. అంతేకాకుండా సామ్ ఇప్పటి కంటే అప్పుడే బాగుండే అంటూ అభిమానులు కామెంట్స్ కూడా చేశారు.
2. రష్మిక మందన్నా: చాలా తక్కువ టైమ్ లోనే నేషనల్ క్రష్ గా మారిపోయింది స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న. టాలీవుడ్ తో పాటు బాలీవుడ్ లోనూ బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాల్లో నటిస్తూ ఫుల్ బిజీగా ఉంది. అయితే రష్మిక కూడా తన ఫేస్ కి సర్జరీ చేయించుకుంది. ఈ భామ నోస్ అండ్ అప్పర్ లిప్ సర్జరీ చేయించుకుంది. రష్మిక స్టార్టింగ్ ఫోటోలను.. ఇప్పటి ఫోటోలను చూస్తే ఆ తేడా ఇట్టే అర్థమవుతోంది.
౩. నయనతార: లేడి సూపర్ స్టార్ నయనతార కూడా కాస్మెటిక్ సర్జరీతో పాటు లైపోసెక్షన్ కూడా చేయించుకుంది. రాజా రాణి సినిమా వరకు కాస్తా బొద్దుగా ఉన్న నయన్.. సర్జరీ చేయించుకుని స్లిమ్గా మారింది. శరీరంలో కొవ్వును తగ్గించుకుని అందంగా మారింది. అంతేకాకుండా ఐబ్రోస్, నోస్, లిప్స్ ఇలా అన్నింటి లుక్ మార్చేసింది. చంద్రముఖి సినిమాలో ఉన్న నయనతారకి.. ఇప్పుడున్న నయనతారకి చాలా ఢిప్రెన్స్ ఉంటుంది.
4. శృతి హాసన్: కమల్ హాసన్ కూతురుగా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన శృతి హాసన్ కూడా సర్జరీ చేయించుకుంది. తన ముక్కుతో పాటు పెదాలకు సర్జరీ చేయించుకుని అందంగా తయారైంది. తన ప్లాస్టిక్ సర్జరీ గురించి శృతిహాసన్నే స్వయంగా వెల్లడించింది. 2009లో లక్ సినిమాతో బాలీవుడ్కు ఎంట్రీ ఇచ్చింది శృతిహాసన్. ఈ సినిమా తర్వాత ఆమె లుక్ పై విమర్శలు వచ్చాయి. దీంతో ఈ అమ్మడు సర్జరీ చేయించుకుంది. ఇక శృతి హాసన్ మొదటి ఫోటోలకు.. ఇప్పటి ఫోటోలకు అసలు పోలికే ఉండదు.
5. కాజల్ అగర్వాల్: చందమామ సినిమాతో టాలీవుడ్ కి ఎంట్రీ ఇచ్చిన కాజల్ అగర్వాల్ కూడా అందాన్ని పెంచుకునేందుకు మైనర్ సర్జరీలు చేయించుకుంది. మొదట్లో ముక్కుకి సర్జరీ చేయించుకున్న కాజల్.. ఇటీవల తనకు కొడుకు పుట్టిన తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం మళ్లీ అప్పర్ లిప్ కి చేయించుకుంది. అయితే ఈ లుక్ లో కాజల్ ని చూసిన అభిమానులు షాకయ్యారు. మొదట్లోనే క్యూట్ గా చందమామలా ఉండేదని.. ఇప్పుడు అస్సలు బాలేదని అభిప్రాయపడ్డారు.
6. త్రిష: నాలుగు పదుల వయస్సులోనూ వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తోంది హీరోయిన్ త్రిష. ఇక అప్పట్లో స్టార్ హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ బ్యూటీ కూడా అందంగా కనిపించేందుకు పై పెదవి, అలాగే ముక్కుకి కూడా సర్జరీ చేయించుకుంది.
7. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్: ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ లో స్టార్ హీరోయిన్ గా దూసుకెళ్లిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా తన ఫేస్ కి సర్జరీ చేయించుకుంది. బాలీవుడ్ సినిమా యారియాన్ తో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రకుల్ లుక్ ఆ సినిమాలో ఎంతో న్యాచురల్ గా ఉంటుంది. ఇక ఆ తర్వాత రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లిప్స్ అండ్ నోస్ సర్జరీ చేసుకుంది.
8. శ్రియ శరణ్: రెండు దశాబ్దాలుగా హీరోయిన్గా బ్యాక్ టూ బ్యాక్ టూ సినిమాలు చేసిన శ్రియ కూడా తన ఫేస్ కి సర్జరీ చేసుకుంది. మల్లన్న సినిమాకు ముందు శ్రియ తన పెదాలకు సర్జరీ చేయించుకుంది. పై పెదవి విల్లులా కనిపించేలా శ్రియ కాస్మెటిక్ సర్జరీ చేయించుకుంది.
9. తమన్నా భాటియా: శ్రీ సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీకి హీరోయిన్ గా పరిచయమైంది తమన్నా భాటియా. ఆ తర్వాత హ్యాపిడేస్ సినిమాతో సూపర్ హిట్ కొట్టి.. వరుస సినిమాల్లో నటించి స్టార్ హీరోయిన్ గా ఎదిగింది. అయితే ఎంతో సహజంగా కన్పించే తమన్నా కూడా ముక్కును సర్జరీ చేయించుకుంది.
10. తాప్సీ పన్ను: ఝుమ్మంది నాదం సినిమాతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన హీరోయిన్ తాప్సీ కూడా తన ముఖానికి సర్జరీ చేయించుకుంది. ఈ సినిమాలో ఎంతో న్యాచురల్ లుక్ తో కన్పించిన తాప్సీ.. ఆ తర్వాత నోస్ సర్జరీ చేయించుకొని, తన లుక్ ని మార్చుకుంది.