  • Tomato Rice Recipe: 30 నిమిషాల్లో క్రేజీగా తినాలంటే సూపర్ టేస్టీ టమాటో రైస్..ఇది తింటే ఇడ్లీ, దోశ, పూరీ కూడా పూర్తిగా పక్కనపెట్టేస్తారు..

Tomato Rice Recipe Making: హలో మాస్టారూ.. ఏవండోయ్ మేడమ్ గారూ..ఎప్పుడూ రొటీన్‌గా ఇడ్లీ, పూరి, దోశ ఎన్ని రోజులు తింటారు. టాప్ క్లాస్ టేస్ట్‌తో ఓ సూపర్ రెసిపీని చెప్తాం. టామాటా రైస్‌తో ఉదయాన్నే మరింత రిఫ్రెష్ చేసుకోండి. క్షణాల్లో టామాటా రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  
ముందుగా ఒక కప్పు బియ్యాన్ని బాగా కడిగి.. దాదాపుగా అరగంట సేపు మంచినీటితో నానబెట్టాలి.

అంతలో ఓ గిన్నె తీసుకోని అందులో కొద్దిగా నూనె పోసి.. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలుసన్నగా తరిగి అందులో వేయాలి. కొద్దిగా వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొత్తిమీర వేసి మరికొంత సమయం బాగా వేయించాలి.

4 మీడియం టమోటాలు సన్నగా తరగాలి. పావు టీస్పూన్ పసుపు, అరచెంచా కారం, అర చెంచా నల్ల మిరియాల పొడి లేదా గ్రౌండ్ నల్ల మిరియాలు, అరచెంచా ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి - రుచికి 1 టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి.  

ఆ మిశ్రమం బాగా ఉడికిన తర్వాత అందులో నానబెట్టిన బియ్యం వేసి.. తర్వాత సరిపడ నీళ్లు పోసి మూత పెట్టాలి. కావాలంటే దాల్చిన చెక్క, యాలుకలు, బిరియానీ ఆకు వేసుకుంటే మరింత టేస్ట్ పెరుగుతుంది.

అది బాగా ఉడికిన తర్వాత గ్యాస్ మీద నుంచి దించివేసి వేడివేడిగా ఉల్లిపాయ, నిమ్మకాయతో కలిపి తింటే సూపర్‌గా ఉంటుంది.

