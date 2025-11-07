School Holiday: విద్యార్థులకు మరోసారి బంపర్‌ ‌న్యూస్‌.. రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.?

Tomorrow School Holiday: విద్యార్థులకు సెలవులు అంటేనే ఎగిరి గంతేస్తారు. ప్రతి ఆదివారం, రెండో శనివారం స్కూళ్లకు సెలవు వస్తుంది. ఈ రోజులు వస్తే విద్యార్థులకు పండగలాంటి వాతావరణం. అయితే, రెండో శనివారం రాగానే వరుసగా రెండు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు వస్తాయి. కానీ, ఈసారి రెండో శనివారం రేపు 2025 నవంబర్ 8 స్కూళ్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయా? సెలవు ఉందా? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
విద్యార్థులకు మరోసారి భారీ గుడ్న్యూస్. ఆంధ్రప్రదేశ్తోపాటు తెలంగాణలో రెండో శనివారం, ఆదివారం రోజుల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు వస్తాయి. అయితే, ఆసారి విద్యార్థులకు నిరాశే ఎదురైందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే రేపు నవంబర్ 8 రెండో శనివారం సెలవు లేనట్లే.
ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్నీ స్కూళ్లకు వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే మొంథా తుఫాను సందర్భంగా ఏపీలోని పలు జిల్లాలకు వరుసగా సెలవులు వచ్చాయి. దీంతోపాటు అంతకు ముందే దసరా, దీపావళికి కూడా వరుసగా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు
దీంతోపాటు ఏపీలో మొంథా తుఫాను సందర్భంగా కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. అందుకే వాటికి బదులుగా రెండో శనివారాల్లో కూడా స్కూళ్లు యథావిధిగా కొనసాగించాలి ఇప్పటికే డీఈఓలు కూడా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు
అందుకే ఏపీలోని ఏలూరు, బాపట్ల, విశాఖపట్టణంలో రేపు రెండో శనివారం కూడా స్కూళ్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అదే విధంగా డిసెంబర్ 13, ఫిబ్రవరి 14వ తేదీల్లో కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు ఉండబోవు. యథావిధిగా కొనసాగుతాయి.
అయితే ఇప్పటికే ఈనెల 5వ తేదీ కూడా కార్తీక పౌర్ణమి, గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. నవంబర్ 9, 16, 23, 30 తేదీల్లో ఆదివారాలు రానున్నాయి. కాబట్టి ఈరోజుల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ఉండనున్నాయి.